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Internacional Alemanha julga suposta espiã a serviço da Rússia Suspeita, identificada como Ilona W., atua nas áreas de lobby e marketing e encontra-se em prisão preventiva desde sua detenção, no final de janeiro

Uma lobista alemã-ucraniana acusada de espionar para a Rússia comparece, a partir desta quinta-feira (26), perante a Justiça alemã, em um caso emblemático das operações ilícitas que Berlim costuma atribuir a Moscou desde a invasão da Ucrânia em 2022.

A suspeita, identificada como Ilona W., atua nas áreas de lobby e marketing e encontra-se em prisão preventiva desde sua detenção, no final de janeiro.

Ela é acusada de ter aproveitado seus contatos com autoridades e ex-integrantes do Ministério da Defesa da Alemanha para obter informações sobre a ajuda militar oferecida à Ucrânia, locais de testes de drones e a indústria bélica.

A suspeita, que tinha 57 anos quando foi detida, também teria facilitado o acesso de um homem, suspeito de ser seu oficial de ligação, a eventos políticos de alto nível em Berlim.

Esse indivíduo seria, na verdade, um agente dos serviços de inteligência militar russos (GRU), que operava sob cobertura diplomática na embaixada da Rússia em Berlim.

Figura de destaque em uma associação que promove a cooperação internacional, especialmente com Rússia e a Ucrânia, Ilona W. era uma pessoa conhecida nos círculos políticos e empresariais, segundo uma fonte ouvida pela AFP que a conheceu nesse contexto.

O caso acirrou ainda mais as tensões entre Moscou e Berlim e evidencia as inúmeras operações de espionagem, atos de sabotagem, ataques cibernéticos ou campanhas de desinformação das quais a Alemanha acusa a Rússia regularmente desde o início da guerra.

Após o incidente, o embaixador da Rússia foi convocado pelas autoridades alemãs, e o suposto intermediário, identificado pelo semanário Spiegel como o adido militar adjunto da embaixada, foi expulso da Alemanha.

O embaixador, Serguei Nechaev, rejeitou categoricamente as acusações.

"A embaixada da Rússia não tem absolutamente nenhum vínculo com essa mulher; e, ainda que ela tenha cruzado por acaso com um de nossos representantes, talvez durante uma recepção, isso não significa absolutamente nada", declarou à AFP.

A Promotoria afirma que Ilona W. começou a espionar a serviço da Rússia, o mais tardar, em outubro de 2023, embora seja possível que tenha começado antes.

O processo, para o qual foram agendadas 40 audiências, deve durar até maio de 2027.

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