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Europa Alemanha mobiliza a polícia antes de um grande dia de protestos juvenis Organizadores do movimento "GenZ regelt!" ("A Geração Z dá conta do recado") esperam mais de 170 mil participantes em mais de 30 cidades, entre elas Berlim, Frankfurt e Colônia

A polícia alemã foi mobilizada neste sábado (31) em todo o país, enquanto muitos comerciantes protegiam suas vitrines e fachadas antes de manifestações que podem reunir dezenas de milhares de jovens.

Os organizadores do movimento "GenZ regelt!" ("A Geração Z dá conta do recado") esperam mais de 170 mil participantes em mais de 30 cidades, entre elas Berlim, Frankfurt e Colônia.

Os protestos são inspirados em movimentos semelhantes surgidos em outros países europeus, especialmente França e Itália, onde jovens manifestaram indignação contra elites políticas que acusam de ignorar suas preocupações.

Embora o movimento afirme rejeitar qualquer forma de violência, a polícia adotou medidas preventivas. Milhares de agentes foram mobilizados, e joalherias de luxo e lojas de roupas reforçaram a proteção diante do temor de possíveis saques.

As reivindicações incluem o aumento do custo de vida, a deterioração das condições nos estabelecimentos de ensino e os cortes orçamentários.

"A situação dos jovens é precária e, mesmo assim, eles continuam sem ser ouvidos", declarou Veronika Dinter, porta-voz do movimento.

Os manifestantes também criticam o forte aumento dos gastos militares e um novo programa de serviço voluntário destinado a reforçar as Forças Armadas, que, segundo eles, poderia abrir caminho para o restabelecimento do serviço militar obrigatório.

Também estão previstas grandes manifestações neste sábado na França. Os protestos de 17 de outubro resultaram em alguns dos mais graves distúrbios registrados no país nos últimos anos.

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