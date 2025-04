A- A+

PALESTINA Alemanha pede investigação após morte de socorristas em Gaza Israel realizou um ataque contra veículos com a justificativa de que eram "suspeitos" e se moviam em sua direção com as luzes apagadas. Imagens recuperadas, no entanto, levantam dúvidas

A Alemanha pediu, nesta segunda-feira (7), uma investigação urgente sobre as denúncias de que as forças israelenses atiraram contra um comboio de ambulâncias em um ataque que matou 15 socorristas em Gaza em 23 de março.

"Há perguntas importantes sobre as ações do Exército israelense", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Christian Wagner, depois que novas imagens que parecem mostrar o ataque vieram à tona.



"Uma investigação e a responsabilização dos perpetradores são urgentemente necessárias", acrescentou.

O Exército israelense afirmou na quinta-feira que estava investigando o incidente, mas acrescentou que seus soldados atiraram contra "terroristas" e "veículos suspeitos" que se moviam em sua direção com as luzes apagadas.

No entanto, imagens recuperadas do celular de um socorrista morto e divulgadas neste fim de semana levantam dúvidas sobre as circunstâncias das mortes dos funcionários.

No vídeo de seis minutos e 42 segundos, as ambulâncias são vistas dirigindo com os faróis e as luzes acesos.

Segundo o Crescente Vermelho palestino, "este vídeo refuta categoricamente as alegações do ocupante de que (...) certos veículos se aproximaram de maneira suspeita, sem luzes ou sinais de identificação".

