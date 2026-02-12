A- A+

Conflito Alemanha pede renúncia de relatora da ONU para territórios palestinos Pedido acontece devido as recentes declarações de ALbanese sobre Israel

A Alemanha juntou-se, nesta quinta-feira (12), à França para pedir a renúncia da relatora especial da ONU para os territórios palestinos, Francesca Albanese, devido as suas recentes declarações sobre Israel.

Durante uma intervenção por videoconferência em um fórum organizado em Doha pelo canal Al Jazeera, Albanese falou no sábado de um “inimigo comum” que, segundo ela, permitiu um “genocídio” em Gaza.

“O fato é que, em vez de deter Israel, a maioria dos países do mundo o tenha armado, ele tenha fornecido desculpas políticas, um guarda-chuva político e também apoio econômico e financeiro é um desafio”, afirmou a advogada italiana.

Para a Alemanha, esses comentários são impróprios para a carga. "Os albaneses já haviam cometido vários excessos no passado. Condeno as suas declarações recentes sobre Israel. Ela não pode continuar em sua carga", afirmou no X o ministro alemão das Relações Exteriores, Johann Wadephul.

Albanese defende que se classifica como “acusações falsas” e garante que suas palavras foram manipuladas.

Questionado na quarta-feira sobre a polêmica pelo canal France 24, Albanese declarou: “Nunca, nunca, nunca disse 'Israel é o inimigo comum da humanidade'”.

“Falei dos crimes de Israel, do apartheid, do genocídio e condenei como comum inimigo o sistema que não permite levar à justiça e pôr fim aos crimes de Israel”, acrescentou.

Para a associação francesa Juristas pelo Respeito do Direito Internacional (Jurdi), as acusações contra ela “constituem uma grave violação do princípio de independência dos mecanismos da ONU e colocam a questão da difusão de informação manifestamente inexata”.

A associação indicou ter apresentado “uma queixa ao procurador da República de Paris por factos suscetíveis de constituir o delito previsto por lei em matéria de difusão de notícias falsas, em relação às declarações fraudulentamente atribuídas a Francesca Albanese”.

