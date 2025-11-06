Qui, 06 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta06/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
mundo

Alemanha planeja apoiar proposta do Brasil de criar fundo mundial para proteger floresta tropical

Com este fundo, o Brasil espera atrair 125 bilhões de dólares (668 bilhões de reais na cotação atual) em compromissos governamentais e intervenções privadas

Reportar Erro
O chanceler alemão Friedrich MerzO chanceler alemão Friedrich Merz - Foto: Ronny Hartmann / AFP

A Alemanha planeja apoiar a proposta do Brasil de criar um fundo mundial para a proteção da floresta tropical, informaram nesta quinta-feira (6) fontes próximas ao governo em Berlim, antes da conferência climática COP30.

Ainda não foi decidido quanto dinheiro a Alemanha contribuirá para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, em inglês).

Com este fundo, o Brasil espera atrair 125 bilhões de dólares (668 bilhões de reais na cotação atual) em compromissos governamentais e intervenções privadas, poucos dias antes da reunião mundial da ONU sobre o clima na Amazônia.

As fontes citadas afirmaram que o chefe de governo alemão, Friederich Merz, considera interessante a iniciativa de financiamento do TFFF e deseja apoiar o Brasil e demonstrar o compromisso contínuo da Alemanha com os esforços multilaterais em matéria climática.

 

Leia também

• Humanidade vive momento "crucial" para o planeta, diz príncipe William em Belém

• China pede eliminação de "barreiras comerciais" sobre "produtos verdes" antes da COP30

• "Janela" para salvar o planeta "está se fechando rapidamente", alerta Lula em Belém

Merz tem previsto se reunir em privado com o presidente Lula durante sua viagem ao Brasil, informaram as fontes em Berlim nesta quinta-feira.

O Brasil prometeu 1 bilhão de dólares (5,3 bilhões de reais na cotação atual) ao fundo com a esperança de impulsionar os compromissos. O mecanismo realizaria pagamentos anuais aos países em desenvolvimento por cada hectare de floresta que mantivessem em pé.

Segundo as fontes, a Alemanha deixou em aberto, até o momento, a quantia de suas contribuições. Uma fonte indicou, por sua vez, que ainda é necessário examinar os detalhes do funcionamento do fundo, administrado pelo Banco Mundial.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter