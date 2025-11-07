Alemanha promete dinheiro para fundo de floresta de Lula, mas não anuncia valor

A- A+

O governo da Alemanha anunciou nesta sexta-feira, dia 7, que pretende investir no Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (TFFF), mas sem anunciar um valor, o que frustra expectativas do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Berlim era a última aposta do presidente para alavancar ainda mais o fundo e as contribuições soberanas de governos, a fim de colocá-lo em funcionamento. Essa fase é vista como essencial para dar segurança a investidores potenciais do setor privado.

O primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, no entanto, afirmou ser certo o investimento do país europeu, mas destacou que a definição do valor depende de acordo com sua coalizão - o que não tem data para ocorrer.

Nos bastidores, interlocutores da Alemanha indicaram que poderiam dar contribuição substantiva, mas não agora. O governo quer mais detalhes sobre a gestão do fundo.

Como o Estadão mostrou, o governo da Alemanha já havia anunciado no Bundestag, o Parlamento local, que iria participar do fundo, mas sem citar valores.

"O motivo pelo qual ainda não mencionamos valores específicos é simplesmente prático. Precisamos contabilizar isso no orçamento, precisamos revisar a estrutura novamente e, possivelmente, fazer novas propostas sobre como implementá-la. Só então nos envolveremos, e não há absolutamente nenhuma discordância dentro da coalizão sobre não mencionar um valor ou prazo específico hoje", afirmou Merz.

"O fato de não estarmos finalizando o valor não é uma evasiva; afinal, dois ou três países mencionaram valores abstratos, outros não", acrescentou.

Essa será a segunda baixa de países europeus que, há meses, eram sondados e participavam ativamente da discussão sobre o funcionamento e a idealização do TFFF. O Reino Unido ficou de fora da lista de investidores, alegando restrições orçamentárias

Ao todo, o TFFF já chegou a US$ 5,5 bilhões na arrancada. Porém, a meta projetada era conseguir dos governos US$ 25 bilhões - sem um prazo.

Dias antes da cúpula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também esperava uma cifra alemã divulgada nesta sexta, disse que se ao longo de 2026 o fundo tiver US$ 10 bilhões será um bom valor.

Lista de investidores prometidos:

Noruega - US$ 3 bilhões (com condicionantes que o Brasil quer reverter)

Brasil - US$ 1 bilhão

Indonésia - US$ 1 bilhão

França - € 500 milhões (com condicionantes)

Portugal - € 1 milhão





