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Alemanha registra novo recorde de 41,7ºC

Dados provisórios são do Serviço Meteorológico (DWD)

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Um homem pula no Canal Dortmund-Ems, em Dortmund, no oeste da Alemanha, durante uma onda de calor na EuropaUm homem pula no Canal Dortmund-Ems, em Dortmund, no oeste da Alemanha, durante uma onda de calor na Europa - Foto: Ian Fassbender/AFP

A Alemanha registrou, neste domingo (28), pelo segundo dia consecutivo, um registro de temperatura de 41,7 ºC, segundo dados provisórios do Serviço Meteorológico (DWD).

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A estação de medição Coschen em Brandemburgo, na fronteira com a Polónia, registou 41,7ºC por volta das 16h00 (hora local), disse o DWD à AFP. No sábado, o país registrou 41,5 ºC em Drewitz, no leste do país.

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