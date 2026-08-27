Qui, 27 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta27/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUROPA

Alemanha registra número recorde de 15.800 mortes vinculadas ao calor no verão

Grupo mais afetado foi o de pessoas com mais de 75 anos

Reportar Erro
Alemanha registra número recorde de 15.800 mortes vinculadas ao calor no verãoAlemanha registra número recorde de 15.800 mortes vinculadas ao calor no verão - Foto: Romain Perrocheau / AFP

A Alemanha registrou um número recorde de 15.800 mortes relacionadas ao calor neste verão (hemisfério norte), em que a Europa enfrentou uma série de ondas de calor extremas, informou nesta quinta-feira (27) o Instituto Robert Koch (RKI), a autoridade  nacional de saúde.

O dado anterior, de 14.000 óbitos, levava em consideração os números compilados em nível nacional até 9 de agosto.

Segundo o RKI, o grupo mais afetado foi o de pessoas com mais de 75 anos.

Leia também

• Espanha regista quase 4.500 mortes atribuíveis ao calor desde junho

• França registrou 1.243 mortes adicionais durante onda de calor de julho

• Calor extremo custará 180 bilhões aos países da União Europeia em 2026, prevê banco

O instituto informou que 9.600 das 15.800 mortes vinculadas ao calor foram registradas durante a semana de 22 a 28 de junho, quando a Alemanha atingiu temperaturas que superaram 41ºC em algumas cidades.

Entre o fim de julho e meados de agosto, um período igualmente muito quente, foram registradas quase 4.000 mortes vinculadas à onda de calor, acrescentou o RKI.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter