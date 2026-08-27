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EUROPA Alemanha registra número recorde de 15.800 mortes vinculadas ao calor no verão Grupo mais afetado foi o de pessoas com mais de 75 anos

A Alemanha registrou um número recorde de 15.800 mortes relacionadas ao calor neste verão (hemisfério norte), em que a Europa enfrentou uma série de ondas de calor extremas, informou nesta quinta-feira (27) o Instituto Robert Koch (RKI), a autoridade nacional de saúde.

O dado anterior, de 14.000 óbitos, levava em consideração os números compilados em nível nacional até 9 de agosto.

Segundo o RKI, o grupo mais afetado foi o de pessoas com mais de 75 anos.

O instituto informou que 9.600 das 15.800 mortes vinculadas ao calor foram registradas durante a semana de 22 a 28 de junho, quando a Alemanha atingiu temperaturas que superaram 41ºC em algumas cidades.

Entre o fim de julho e meados de agosto, um período igualmente muito quente, foram registradas quase 4.000 mortes vinculadas à onda de calor, acrescentou o RKI.

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