Diplomacia

Alemanha suspenderá restrições à exportação de armas a Israel

Berlim espera que Israel e o movimento islamista palestino Hamas "respeitem os acordos alcançados", o que inclui "a manutenção do cessar-fogo"

Alemanha suspenderá restrições à exportação de armas a IsraelAlemanha suspenderá restrições à exportação de armas a Israel - Foto: Jaafar Ashtiyeh / AFP

A Alemanha suspenderá, em 24 de novembro, seu embargo parcial sobre as exportações de armas a Israel, decretado no início de agosto como reação à expansão da ofensiva israelense na Faixa de Gaza, anunciou um porta-voz do governo nesta segunda-feira (17).

"A partir de 24 de novembro, as exportações de armas para Israel voltarão a ser possíveis no âmbito dos procedimentos habituais de análise caso a caso", declarou Sebastian Hille em uma coletiva de imprensa.

Berlim espera que Israel e o movimento islamista palestino Hamas "respeitem os acordos alcançados", o que inclui "a manutenção do cessar-fogo" e "o fornecimento de ajuda humanitária em larga escala", acrescentou.

