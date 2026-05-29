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EDUCAÇÃO Alepe anuncia retorno do programa Formação para Todos para o mês de junho As aulas serão ministradas da segunda (1º) até a próxima sexta-feira (5), nas carretas climatizadas instaladas na Avenida Norte, em Casa Amarela

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), por meio da Escola do Legislativo, em parceria com o Senac, vai retomar, na próxima semana, o Programa Formação para Todos, com aulas realizadas, entre segunda (1º) e a próxima sexta-feira (5), em carretas na Avenida Norte.

Nesta edição, a capital pernambucana será a primeira cidade contemplada com formações nas áreas de beleza e gastronomia. As carretas ficarão no nº 5.841 da Avenida Norte, na altura do bairro de Casa Amarela, na Zona Norte da capital pernambucana.

As aulas serão ministradas pela manhã, das 8h às 11h, nos cursos de cortes masculinos e de doces e salgados finos. Por sua vez, as formações de cortes femininos e preparo de bolos e tortas vai ocorrer durante a tarde, das 14h às 17h.

Na área de beleza, os participantes serão contemplados com cursos de cortes masculinos, com máquina, e feminino. Na área de gastronomia, as formações serão sobre preparo de bolos, tortas, doces e salgados finos.

Inclusão social e oportunidades

O programa Formação Para Todos, realizado pela Alepe desde o último ano, tem o objetivo de promover a formação profissional e o fortalecimento do empreendedorismo em Pernambuco, com expansão das oportunidades de negócios, geração de emprego, renda e inclusão social.

A estrutura para os cursos, montada pelo Senac, é formada por carretas adaptadas, que funcionam como salas de aula e laboratórios móveis. A estrutura conta com contêineres climatizados, com aulas ministradas por professores da instituição parceira do programa.

As inscrições devem ser realizadas pelos links abaixo:

Serviço:

Programa Formação para Todos

Local: Contêineres climatizados localizados em frente a Retifica Padrão

Data: Desta segunda (1º) até a próxima sexta-feira (5)

Horário:

Manhã: 8h às 11h

Tarde: 14h às 17h

Manhã: 8h às 11h Tarde: 14h às 17h Endereço: Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 5841 - Casa Amarela, Recife

Cursos: Cortes masculinos com máquina e cortes femininos (Beleza) e preparo de bolos e tortas e doces e salgados finos (Gastronomia)

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