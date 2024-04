A- A+

LITERATURA Alepe celebra Dia Internacional do Livro com evento para 250 crianças Programação terá contação de histórias, brincadeiras e distribuição de livros

O Dia Internacional do Livro será celebrado com um evento literário repleto de atividades para cerca de 250 crianças de seis escolas escolas municipais do Recife. O evento, organizado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), acontecerá nesta quinta-feira (18), a partir das 15h, no Compaz Paulo Freire, Ibura.

Durante o encontro, haverá o lançamento da publicação “Os Donos do Parquinho’, segundo número da coleção ‘Alepinha Literária’ voltada para o público infantil, que visa despertar nas crianças o interesse pelo universo da leitura.

Ao longo da programação haverá contação de histórias, brincadeiras e distribuição de livros. A Alepe oferecerá, ainda, 200 exemplares à população das 9h às 18 horas da quinta-feira. A distribuição acontece no hall da biblioteca da Casa e contemplará uma pessoa por exemplar.

Educação literária

‘Os Donos do Parquinho’ ressalta, de forma lúdica, a importância de preservar e compartilhar os espaços públicos, o respeito aos direitos e deveres dos cidadãos e traz noções de gentileza e cidadania. O livro também faz uma correlação com o Poder Legislativo ao mostrar que a convivência em sociedade passa por regras e leis criadas pelos deputados.

A história se passa num parquinho envolvendo disputa entre crianças pelo acesso aos equipamentos. Ao longo da narrativa, a história revela o aprendizado dos personagens pelo convívio social.

“O livro trabalha a questão do bem público. Nele, as crianças estão sempre disputando, cada uma se apropriando de um brinquedo, o que é muito comum na primeira infância. A ideia é despertar na criança o aprendizado do compartilhar. A questão da coletividade é o centro da narrativa”, explicou a jornalista Carly Falcão, autora da publicação.

