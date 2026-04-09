A- A+

SAÚDE Alepe Cuida leva serviços gratuitos de saúde e cidadania a Vertentes nos dias 15 e 16 de abril Moradores poderão agendar atendimentos até o dia 14, com oferta de consultas médicas, exames, serviços jurídicos e emissão de documentos

Moradores de Vertentes, no Agreste de Pernambuco, receberão, nos dias 15 e 16 de abril, os atendimentos do programa Alepe Cuida, iniciativa da Assembleia Legislativa do estado, que leva serviços gratuitos de saúde, cidadania e bem-estar ao interior. Os agendamentos começam nesta quinta-feira (9) e seguem até o dia 14.

Os atendimentos acontecem das 9h às 16h, no Ginásio de Esportes José Rodrigues de Lima. As marcações podem ser realizadas pelos seguintes telefones: (81) 3183-2242, (81) 3183-2026 e (81) 3183-2443.

A central funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h, e às sextas-feiras, das 8h às 13h. Os agendamentos também podem ser realizados na Secretaria de Saúde de Vertentes, no horário das 8h às 14h.

Entre as especialidades disponíveis para a população, estão dermatologia, endocrinologia, ginecologia, vascular, além de serviços de odontologia. Também está sendo realizada triagem para cirurgia de catarata, voltada a pessoas a partir de 55 anos, em parceria com a Fundação Altino Ventura.

A população conta, ainda, com exames de mamografia, destinados a pessoas entre 40 e 74 anos, além de ultrassonografias de mama, tireoide, abdômen total, endovaginal e próstata.

Também será ofertado é o ambulatório do pé diabético, com a utilização da termografia para antecipação de maiores complicações. O espaço também dispõe de orientações e acompanhamento de pacientes portadores de diabetes, visto que lesões nessa região estão entre as principais causas de amputações relacionadas à doença.

Outros serviços

Além da saúde, a população poderá, por meio do Alepe, tirar a carteira de identidade, assim como negociar multas e fazer renovação de carteira de habilitação com o Detran-PE.

Também será possível ter orientação jurídica em casos de pensão alimentícia, divórcio, investigação de paternidade e correção de registro com a Defensoria Pública, além de orientações e agendamentos de audiências e conciliação.

Veja também