ação "Alepe Cuida" leva serviços gratuitos de saúde e cidadania para os moradores de Olinda Ação itinerante da Casa Joaquim Nabuco chega ao município com atendimentos médicos, exames, além de diversas ações sociais voltadas para a população

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) abre, nesta segunda-feira (1º) e segue até quarta-feira (3), o agendamento para participar gratuitamente do Programa "Alepe Cuida".

A nova edição acontecerá em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, em parceria com instituições públicas e privadas. A iniciativa oferece serviços de saúde, cidadania e bem-estar à população do município.



Além de consultas e exames, a ação reúne uma série de serviços voltados ao apoio social e ao cuidado integral. A população terá acesso gratuito a consultas de dermatologia, clínica geral, ginecologia, otorrino, urologia e odontologia. Também será realizada triagem para exames oftalmológicos de catarata.

Para ter acesso gratuito às consultas e exames, é preciso agendar pela central de agendamento da Alepe pelos telefones: (81) 3183-2424, (81) 3183-2026, (81) 99570-0067 e (81) 99776-0117.

Os atendimentos serão realizados na quarta (3) e na quinta-feira (4), das 9h às 12h e das 13h às 16h, no Memorial Arcoverde.

Entre os exames disponíveis, estão ultrassonografias de mama, endovaginal, tireoide, abdômen total (com jejum mínimo de 8h e máximo de 12h) e mamografia | Foto: Alepe/Divulgação

Múltiplos serviços

Alguns serviços são oferecidos sem necessidade de agendamento. O atendimento será por ordem de chegada e inclui negociação de débitos de água e luz por meio da Neoenergia e da Compesa; oferta de microcrédito para Microempreendedor Individual (MEI) e autônomos pelo BNB; e emissão gratuita da carteira de identidade para maiores de 60 anos, realizada pela Secretaria de Defesa Social (SDS).

A Defensoria Pública também estará presente, prestando orientações jurídicas sobre pensão alimentícia, divórcio, investigação de paternidade e correção de registro. Além disso, haverá serviços do Detran-PE e atendimento de limpeza de pele.

Prevenção

Entre os serviços ofertados, destaca-se, ainda, o Ambulatório do Pé Diabético (termografia), destinado a pessoas com diabetes. O espaço foi criado para orientar e acompanhar pacientes, considerando que lesões nessa região estão entre as principais causas de amputações associadas à doença.

Compromisso

Coordenado por Wildy Ferreira, superintendente de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe, o "Alepe Cuida" tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços essenciais. Segundo o primeiro-secretário da Alepe, deputado Francismar Pontes, o compromisso da Casa Joaquim Nabuco é facilitar o acesso da população de maneira rápida à saúde e a serviços de cidadania.

“Nossa meta é ampliar cada vez mais o alcance de serviços que muitas vezes estão distantes da realidade das pessoas. Nosso compromisso é facilitar o acesso ao cuidado, garantindo acolhimento e orientação onde a população mais precisa”, enfatizou Pontes.

O presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, reforçou a importância da iniciativa. “Cada edição é pensada para que o cidadão encontre, em um só lugar, atendimento humanizado, informações e suporte que realmente fazem diferença, destacou.



Serviço

Programa Alepe Cuida em Olinda

Datas para agendamento: 1º, 2 e 3 de dezembro

Horário para fazer os agendamentos: 8h às 12h e das 13h às 16h



Datas dos atendimentos: 3 e 4 de dezembro

Horário dos atendimentos: das 9h às 12h e das 13h às 16h

Local: Memorial Arcoverde/Olinda - Av. Olinda Dom Hélder Câmara - Salgadinho, Olinda - PE.

