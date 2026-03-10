A- A+

MATA SUL Alepe Cuida promove atendimentos gratuitos para moradores de Quipapá; confira detalhes O agendamento requer apresentação de Carteira de Identidade, Cartão do SUS, endereço e telefone

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) abre nesta terça-feira (10) agendamentos para os moradores de Quipapá, município da Mata Sul do estado, participar gratuitamente do Alepe Cuida.

Os agendamentos seguem até 18 de março, ou quando encerrarem as vagas.

Para realizar o agendamento é necessário informar o nome completo, nome da mãe, data de nascimento, número da carteira de identidade, CPF, cartão do SUS, endereço e telefone.

O Alepe Cuida é um programa destinado às áreas de saúde, cidadania e bem-estar, que está promovendo mais de dois mil atendimentos.

A ação em Quipapá será em 18 e 19 de março, das 9h às 16h, na Praça Fernando Pessoa de Melo, S/N, no Centro, em frente à Câmara de Vereadores.

Nos dias dos atendimentos, a população terá acesso gratuito e por ordem de chegada a consultas de dermatologia, endocrinologia, clínica médica, triagem de oftalmologia para exames de catarata (a partir dos 55 anos) pela Fundação Altino Ventura (FAGV) e atendimentos de odontologia.

Os interessados também podem agendar para exame de mamografia (mulheres entre 40 e 74 anos), além de ultrassonografias de mama, tireoide, abdômen total (jejum de 12h), endovaginal e de próstata.

Em Quipapá, a população terá acesso gratuito a serviços essenciais sem precisar sair da cidade. Foto: Alepe / Divulgação

Em Quipapá, a população terá acesso gratuito a serviços essenciais sem precisar sair da cidade. Foto: Alepe / Divulgação

Em Quipapá, a população terá acesso gratuito a serviços essenciais sem precisar sair da cidade. Foto: Alepe / Divulgação

Em Quipapá, a população terá acesso gratuito a serviços essenciais sem precisar sair da cidade. Foto: Alepe / Divulgação

Segundo o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, a Assembleia Legislativa de Pernambuco tem o compromisso de estar cada vez mais próxima da população.

“Em Quipapá, vamos oferecer atendimentos gratuitos de saúde, com consultas e exames, além de serviços de cidadania que facilitam a vida das pessoas. Nosso objetivo é garantir que todos tenham acesso a direitos básicos e qualidade de vida, fortalecendo o papel da Alepe como parceira dos municípios e da população pernambucana", destacou.

As marcações prévias para as consultas e exames podem ser realizadas pela central de agendamento da Alepe, das 8h às 16h de segunda a quinta-feira, e das 8h às 13h na sexta-feira, por meio dos telefones: (81) 3183-2424, (81) 3183-2026 e (81) 3183-2443.

Pé diabético

Outra novidade é o ambulatório do pé diabético (termografia), voltado para pessoas com complicações da diabetes.

O espaço foi criado para orientar e acompanhar pacientes, dado que lesões nessa região estão entre as principais causas de amputações associadas à doença.

Demanda espontânea

Alguns atendimentos do Alepe Cuida não precisam de marcação, é só chegar. Na parte de cidadania, por exemplo, áreas como negociação de débitos de água serão contempladas com atendimentos da Compesa.

Haverá também a oferta de microcrédito para Microempreendedor Individual (MEI) e autônomos ofertados pelo Banco do Nordeste, além de orientações para a regularização de microempresas pelo Sebrae.

Os moradores de Quipapá terão a oportunidade de fazer gratuitamente a carteira de identidade emitida pela SDS/PE, bem como terão à disposição serviços do Detran-PE para negociação de multa e agendamento para emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os munícipes que precisarem de orientação jurídica em casos de pensão alimentícia, divórcio, agendamentos de casamento, investigação de paternidade e correção de registro poderão acessar a Defensoria Pública.

Serviço: Programa Alepe Cuida em Quipapá

Data da ação: Quarta e quinta-feira, 18 e 19 de março

Agendamento: 10 a 18 de março ou quando encerrarem as vagas;

Hotários para agendamento: 8h às 16h de segunda a quinta-feira; 8h às 13h na sexta-feira;

Telefones para agendamento: (81) 3183-2424, (81) 3183-2026 e (81) 3183 2443.

Veja também