Doação Alepe e Hemope unem forças em campanha de doação de sangue Meta é conseguir 150 bolsas que têm potencial para salvar até quatro vidas numa única coleta. Ação conta com apoio do TCE e Câmara de Vereadores do Recife

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em parceria com a Fundação Hemope, realizam na próxima terça-feira (12) a nova edição da campanha de doação de sangue. A ação, intitulada “Doar para Salvar”, tem como meta reforçar os estoques de sangue que abastecem hospitais de todo o estado, especialmente após uma queda de 30% nas doações registrada no mês de julho.

A campanha contará com 10 cadeiras de coleta instaladas na sede da Alepe, no bairro da Boa Vista, no Recife. A expectativa é coletar 150 bolsas de sangue, cada uma com potencial de salvar até quatro vidas, podendo beneficiar até 600 pessoas.

A coleta será realizada de 8h30 às 16h, com uma pausa para o almoço entre 12h e 13h. Além dos servidores da Alepe, a campanha também conta com a adesão da Câmara de Vereadores do Recife e do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A campanha "Doar para Salvar" é coordenada pela Superintendência de Saúde da Alepe, liderada por Wildy Ferreira.

Quem pode doar

Para participar da campanha, é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal); pesar mais de 50 kg; estar alimentado, em boas condições de saúde; não estar gripado ou com sintomas de infecção. Será preciso apresentar documento oficial com foto. Segundo o Hemope, a instituição é responsável por 80% da demanda transfusional de Pernambuco.



*Com informações da assessoria

