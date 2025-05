A- A+

CONSCIENTIZAÇÃO Alepe e UFPE realizam ação educativa sobre aleitamento materno nesta terça-feira (20), no Recife Atividade acontece durante mutirão de exames gratuitos para diagnóstico do glaucoma

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promove, nesta terça-feira (20), uma ação educativa em defesa do aleitamento materno em alusão ao Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento, celebrado no dia 21 de maio.

A iniciativa, realizada em parceria com o Projeto Amamentar (ProAma), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), busca conscientizar a população sobre os benefícios da amamentação para mães e bebês.

O ProAma é um programa de extensão registrado pelo Departamento de Anatomia da Universidade Federal de Pernambuco que realiza ações de educação em saúde, levando informações sobre amamentação em locais públicos como parques, praças, Unidades de Saúde da Família, universidades, escolas e empresas públicas e privadas.

A atividade ocorrerá na sede da Alepe, no bairro da Boa Vista, durante o mutirão de exames gratuitos para diagnóstico do glaucoma, que acontece de de terça (20) a quinta (22), numa parceria da Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Casa (SSMO) com a Fundação Altino Ventura.

Durante a ação, estudantes da UFPE distribuirão material informativo e prestarão esclarecimentos sobre o aleitamento materno ao público presente.

Além de equipes circulando pelos corredores, um estande será montado no térreo do Edifício Miguel Arraes para atendimento direto aos interessados.

Espaço exclusivo para mães

A Alepe também conta com uma sala de amamentação, idealizada em parceria com o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

O local oferece conforto e privacidade para mães servidoras ou visitantes que desejem amamentar ou realizar a retirada e armazenamento de leite. A estrutura está localizada no corredor de acesso aos Plenarinhos da Casa.

Durante a ação educativa, as deputadas Socorro Pimentel, médica e idealizadora do projeto, e Dani Portela, que teve seu segundo filho recentemente, visitarão a sala de amamentação e participarão da mobilização em apoio à causa.

A campanha de incentivo ao aleitamento e o mutirão de prevenção ao glaucoma fazem parte do calendário anual da Alepe.

“Além de fortalecer o vínculo afetivo entre mãe e filho, o aleitamento é fundamental para o crescimento saudável das crianças. Já o Glaucoma, é uma doença silenciosa do globo ocular que pode causar danos irreversíveis se não for tratado. Por isso é tão importante o trabalho de prevenção", alerta o superintendente de Saúde da Alepe, Wildy Ferreira.



Veja também