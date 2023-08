Alepe faz campanha de doação de sangue para ajudar estoque do Hemope

A- A+

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promove nesta terça (29) uma ação de coleta de doação de sangue em prol do Hemope. O intuito é reforçar o estoque da fundação, que abastece todo estado e está com baixa de 30% no volume da coleta do mês de julho. Para incentivar a doação, os servidores da Alepe, Câmara de Vereadores do Recife e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) também farão parte da iniciativa.

A população interessada também pode doar, basta estar dentro dos critérios estabelecidos pelo Hemope, passar pela triagem da equipe médica e comparecer no térreo da sede da Alepe, na rua da União, no bairro da Boa Vista, com documento de identificação. A coleta de sangue vai funcionar das 8h30 às 16h com uma hora de intervalo para o almoço (12h às 13h).

Estão aptas à doação de sangue as pessoas a partir de 16 anos. Os menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal. Já os adultos de até 69 anos precisam constar como doadores do Hemope. Os voluntários precisam ter mais de 50 quilos, estar bem de saúde, comparecer alimentado, apresentar documento oficial com foto e não estar gripado.

Baixa no estoque

O mês de julho, por ser de férias escolares e comportar um número maior de cirurgias, sofre com uma redução significativa nas doações, comprometendo o estoque. Somente em julho deste ano, houve uma queda de 30% na coleta. A instituição é responsável por 80% da demanda transfusional do estado e para atender essa necessidade precisa de doação diária. Cada bolsa de sangue coletada é capaz de salvar de três a quatro vidas.

