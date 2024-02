Alepe firma parceria com Galo da Madrugada para coleta de recicláveis

A- A+

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) fechou uma parceria inédita com o Clube de Máscaras o Galo da Madrugada para a realização de coleta seletiva, transporte e destinação de produtos recicláveis (plásticos, metais, papéis e vidros) no desfile da agremiação, neste sábado (10), durante o Carnaval. A apresentação oficial do bloco contará com uma ala de cerca de quarenta integrantes que participarão da campanha de incentivo à reciclagem, denominada “Galo 100% Reciclado”.



A iniciativa faz parte do Projeto “Carnaval Sustentável Galo da Madrugada, Alepe 2024” A ação, que visa promover conscientização ambiental e cidadania, contará com o trabalho de 142 pessoas contratadas para execução da coleta e proporcionará renda aos envolvidos. Entre eles estão associados a cooperativas, catadores de recicláveis individuais e pessoas em situação de rua.



Ao longo de 2023, a Alepe realizou diversas ações voltadas para conscientização ambiental, desenvolvimento sustentável e o despertar da cidadania. Um exemplo foi a exposição ‘Heróis invisíveis’, que teve como objetivo “dar voz aos catadores de materiais recicláveis e torná-los ‘visíveis’ diante do poder público e da sociedade”.





Também houve a exibição de minidocumentário sobre a trajetória da categoria, distribuição de material educativo em escolas públicas sobre o descarte correto do lixo e o impacto da atuação destes profissionais na natureza e na vida socioeconômica das pessoas e das cidades. Em paralelo, a Casa realizou debates e instalou a Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo.



“Além de conscientizar para a importância da reciclagem, contribuindo para minimizar os efeitos nocivos do excesso de lixo, a iniciativa joga luz sobre o quanto os catadores são fundamentais para esse processo que só traz bons resultados para as cidades e seus habitantes”, afirmaram o presidente da Alepe, Álvaro Porto, e o primeiro secretário, Gustavo Gouveia



De acordo com os parlamentares, os catadores são trabalhadores que prestam um serviço essencial à sociedade. “Não poderíamos deixar de firmar parceria com o Galo da Madrugada nesta ação, cuja mensagem chegará a milhões de pessoas que acompanharão o desfile do bloco, seja presencialmente, seja pela TV ou internet”.

