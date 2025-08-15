Alepe homenageia 70 anos do Hospital Jayme da Fonte

A- A+

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realiza sessão solene, nesta segunda-feira (18), às 18h, em homenagem aos 70 anos do Hospital Jayme da Fonte, primeiro pronto-socorro privado do Norte e Nordeste. A iniciativa foi proposta pelo deputado Waldemar Borges. Na ocasião, haverá uma apresentação da Orquestra Criança Cidadã.

Inaugurado em 1955, pelo saudoso médico Jayme Wanderley da Fonte, no bairro das Graças, o complexo hospital contribuiu de forma efetiva para a consolidação do Polo Médico do Recife – o segundo maior do Brasil. Atualmente, o HJF é referência na assistência à saúde em todo o país.

Reconhecido pela excelência de seus serviços, a unidade conta com mais de 200 leitos, duas UTIs completas, e serviços de urgência e emergência 24h em traumato-ortopedia, bem como clínica médica, cirurgia geral e cardiologia.

O Jayme da Fonte conta, também, com centro de diagnóstico por imagem completo e uma rede ambulatorial com mais de 30 especialidades. Além disso, é referência – e credenciado pelo Ministério da Saúde – para realização de transplantes cardíaco e de fígado, com mais de 1,3 mil procedimentos já realizados somente na área hepática.

Comemorações

As celebrações vêm sendo realizadas desde o ano passado, com a entrega de um novo centro cirúrgico, com seis salas que oferecem mais conforto e segurança aos pacientes e médicos, contando com espaço para vídeo cirurgias, sistema de anestesia que monitora com precisão a dosagem dos medicamentos, equipamentos para cirurgias neurológicas de grande porte, microscópio e mesas especiais para obesos mórbidos. Também faz parte dessa etapa de ampliação, o novo espaço de estar médico e restaurante.

Em julho, foi inaugurado um novo auditório - que recebeu o nome de Capiba, em homenagem ao músico pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa, o maior compositor de frevos do país, considerado amigo do hospital. O espaço conta com quase 200 metros quadrados e capacidade para até 100 pessoas, incluindo espaço de acessibilidade para cadeirantes. Com uso múltiplo, será utilizado principalmente para atividades de qualificação permanente das equipes.

Qualidade

Reconhecido nacionalmente pelo padrão de atendimento e qualidade dos serviços, detém o Selo Prata concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma das mais importantes certificadoras na área de saúde do país. Este ano, suas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) receberam os Selos Top Performer e Eficiência, concedidos pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB)/Epimed Solutions. A conquista, entre mais de 800 hospitais avaliados de todo o Brasil, reconhece a segurança e qualidade no atendimento.

Veja também