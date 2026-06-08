Alepe homenageia CMNE pelos 80 anos da instituição

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Em solenidade realizada na noite desta segunda-feira (8), a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) homenageou o Comando Militar do Nordeste (CMNE) pelos 80 anos de história, celebrado no dia 24 de julho.

Proposta pelo deputado estadual Renato Antunes (Novo), a solenidade ressaltou o compromisso do CMNE nestas oito décadas. Além de integrantes do Exército Brasileiro, o evento contou com a presença de representantes da Marinha do Brasil, da Polícia Rodoviária Federal e teve o cordelista Júnior Vieira declamando versos em homenagem ao CMNE.

"São 80 anos do CMNE, sediado aqui em Recife, em Pernambuco. O CMNE tem a responsabilidade de cuidar de toda parte operacional, logística, do emprego da tropa no Nordeste. Nada mais justo que a Casa (Alepe) prestar essa homenagem a uma instituição quase centenária que tanto orgulha. É importante dizer que o Exército nasceu em Pernambuco, nasceu em Guararapes, então nada mais justo do que essa homenagem", declarou o deputado Renato Antunes à Folha de Pernambuco.

Comandante militar do Nordeste, o general Carlos Machado recebeu do deputado Renato Antunes uma placa da homenagem feita pela Alepe, além de uma miniatura do Museu do Estado de Pernambuco. À Folha de Pernambuco, ele enfatizou as ações feitas pelo Exército na região ao longo dos 80 anos e projetou o futuro da instituição.

"Oitenta anos da Força Terrestre aqui no Nordeste, com muito trabalho, entregas importantes para a população brasileira, para o estado brasileiro, que a gente chama de 'Braço Forte', pelo preparo, pelo emprego da nossa tropa em um ambiente único do nosso país, que é a caatinga, semiárido nordestino. Também do trabalho de 'Mão Amiga', com tantas ações cívico-sociais que são realizadas em apoio do desenvolvimento nacional", comentou.

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