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Homenagem

Alepe homenageia CMNE pelos 80 anos da instituição

Solenidade foi realizada na noite desta segunda-feira (8)

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General Carlos Machado recebe homenagem, em nome do CMNE, das mãos do deputado estadual Renato AntunesGeneral Carlos Machado recebe homenagem, em nome do CMNE, das mãos do deputado estadual Renato Antunes - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Em solenidade realizada na noite desta segunda-feira (8), a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) homenageou o Comando Militar do Nordeste (CMNE) pelos 80 anos de história, celebrado no dia 24 de julho. 

Proposta pelo deputado estadual Renato Antunes (Novo), a solenidade ressaltou o compromisso do CMNE nestas oito décadas. Além de integrantes do Exército Brasileiro, o evento contou com a presença de representantes da Marinha do Brasil, da Polícia Rodoviária Federal e teve o cordelista Júnior Vieira declamando versos em homenagem ao CMNE.

"São 80 anos do CMNE, sediado aqui em Recife, em Pernambuco. O CMNE tem a responsabilidade de cuidar de toda parte operacional, logística, do emprego da tropa no Nordeste. Nada mais justo que a Casa (Alepe) prestar essa homenagem a uma instituição quase centenária que tanto orgulha. É importante dizer que o Exército nasceu em Pernambuco, nasceu em Guararapes, então nada mais justo do que essa homenagem", declarou o deputado Renato Antunes à Folha de Pernambuco.

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Comandante militar do Nordeste, o general Carlos Machado recebeu do deputado Renato Antunes uma placa da homenagem feita pela Alepe, além de uma miniatura do Museu do Estado de Pernambuco. À Folha de Pernambuco, ele enfatizou as ações feitas pelo Exército na região ao longo dos 80 anos e projetou o futuro da instituição.

"Oitenta anos da Força Terrestre aqui no Nordeste, com muito trabalho, entregas importantes para a população brasileira, para o estado brasileiro, que a gente chama de 'Braço Forte', pelo preparo, pelo emprego da nossa tropa em um ambiente único do nosso país, que é a caatinga, semiárido nordestino. Também do trabalho de 'Mão Amiga', com tantas ações cívico-sociais que são realizadas em apoio do desenvolvimento nacional", comentou. 

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