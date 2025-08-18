A- A+

SOLENIDADE Hospital Jayme da Fonte é homenageado na Alepe pelos 70 anos de história e atenção à saúde Homenagem à excelência da unidade de saúde, que atualmente é referência nacional em transplantes de fígado e coração, foi proposta pelo deputado estadual Waldemar Borges

Celebrando 70 anos de atenção à saúde da população pernambucana, o Hospital Jayme da Fonte, primeiro pronto-socorro privado do Norte e Nordeste, foi homenageado em uma sessão solene especial na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), na noite desta segunda-feira (18).

Presidida pelo deputado Antônio Coelho, a solenidade contou com apresentação da Orquestra Criança Cidadã, que entoou os hinos do Brasil e de Pernambuco, além de outras canções ao final da sessão solene.

70 anos de história

A homenagem à unidade de saúde, que é referência nacional em transplantes de fígado e coração, foi proposta pelo deputado estadual Waldemar Borges. Ele afirmou que a láurea é um “reconhecimento pelo exemplo de visão, competência e humanidade que o Hospital Jayme da Fonte representa há 70 anos”.

“Hoje esta casa legislativa se transforma em um espaço de memória, gratidão e reconhecimento. Memória para revisitar a trajetória de uma instituição que ajudou a escrever parte da história da saúde pernambucana. Gratidão pelo serviço prestado a gerações de cidadãs e cidadãos pernambucanos”, declarou o deputado. O deputado Antônio Coelho, Antônio Jayme da Fonte e o deputado Waldemar Borges. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco. “O Jayme da fonte não apenas acompanhou, mas também ajudou a impulsionar o desenvolvimento da medicina em Pernambuco, atraindo profissionais extremamente qualificados e pacientes de todo o país. Por isso, celebrar seus 70 anos de atividade é celebrar vidas salvas, famílias reconstituídas, dores amenizadas e esperanças renovadas”, completou Waldemar.

Gratidão

Em nome dos seis filhos do médico Jayme Wanderley da Fonte que estiveram presentes na solenidade, Antônio Jayme da Fonte, presidente do hospital, recebeu a homenagem e agradeceu aos deputados Álvaro Porto, presidente da Alepe, Waldemar Borges e Antônio Coelho.

Os seis filhos do médico Jayme Wanderley da Fonte: Ana de Fátima da Fonte, Maria Auxiliadora da Fonte, José Meira da Fonte, Antônio Jayme da Fonte, Maria do Carmo da Fonte e Evandro da Fonte. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

"Para nós que fazemos o Hospital Jayme da Fonte é motivo de muita alegria, uma honra estarmos aqui hoje recebendo essa importante homenagem da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a verdadeira casa dos pernambucanos. Não podemos esquecer ainda de agradecer a Deus e à Nossa Senhora, que sempre protegeram este hospital", afirmou Antônio Jayme.

Antônio Jayme também direcionou um agradecimento especial aos pacientes que já confiaram suas vidas ao Hospital Jayme da Fonte.

"Para eles, trabalhamos, diuturnamente, com respeito à vida, oferecendo serviços de excelência, com um atendimento humanizado que faz a diferença, buscando permanentemente inovar. Para eles, carregamos no peito, com muita responsabilidade, um DNA genuinamente pernambucano. Somos Leão do Norte, somos Madeira que Cupim não Rói, somos o Jayme da Fonte. Temos uma visão diferente do fazer. Isso sim é motivo de alegria e de muito orgulho! Muito obrigado!", concluiu o médico.

Veja também