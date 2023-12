A- A+

Natal Alepe inaugura decoração natalina com iluminação cênica e árvore flutuante No prédio do palácio, haverá um painel de led de 15 metros, que exibirá mensagens de Natal, ações do Poder Legislativo e valorização de Pernambuco

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) deixará a rua da Aurora, no Centro do Recife, especialmente iluminada neste Natal. Nesta terça-feira (19), o Palácio Joaquim Nabuco receberá uma iluminação temática e uma árvore de Natal flutuante, com 14 metros de altura, que será instalada às margens do Rio Capibaribe.



O coral Vozes de Pernambuco, formado por funcionários da Alepe, se apresentará na inauguração da decoração, que será às 18h. A iluminação natalina será mantida até o dia 6 de janeiro de 2024.



Todos os prédios da Assembleia receberão luminárias temáticas do período natalino. No prédio do palácio, haverá um painel de led de 15 metros, que exibirá mensagens de Natal, ações do Poder Legislativo e valorização de Pernambuco.

Um dos vídeos informa sobre a possibilidade de acessar todas as leis, decretos e histórias dos municípios pernambucanos no site da Alepe (www.alepe.gov.br), em uma rápida pesquisa por nome de cidade ou região de desenvolvimento.

A atenção aos municípios foi uma das prioridades da gestão da Alepe neste ano. Para o presidente, deputado Álvaro Porto (PSDB), o trabalho realizado em parceria com as instituições fez toda a diferença nesse sentido.

“Depois de um ano de muito trabalho, este momento de celebração e encontros é também ocasião apropriada para que possamos agradecer pelas parcerias e resultados alcançados pela Alepe. Que as luzes do Natal renovem a nossa fé e nos guiem por bons caminhos e que o Ano Novo seja de grandes realizações para todos os pernambucanos e pernambucanas”, disse Porto.

O primeiro-secretário da Alepe, deputado Gustavo Gouveia (Solidariedade), observou que a iluminação natalina na Assembleia Legislativa é esperada todos os anos por muitos pernambucanos.

“A decoração não é pensada apenas para os funcionários, mas para todos. Afinal, Natal é tempo de fé e esperança e deve ser comemorado em união. Para 2024, desejo que consigamos continuar estreitando laços e comemorando muitas outras conquistas”, destacou Gustavo.

