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SAÚDE Alepe inaugura sala permanente de imunização com vacinas gratuitas para todos Unidade funcionará diariamente, no período de expediente do Legislativo, reforçando compromisso com campanhas de vacinação

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) inaugura nesta quinta-feira (23), às 11 horas, uma sala permanente de vacinação para atendimento a servidores da Casa e a população em geral. A unidade ficará aberta diariamente, no térreo do Edifício Macambira, na Rua da União, 397, de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e na sexta das 8h às 13 horas.

Realizada em parceria com as secretarias de Saúde do Recife e do estado, no espaço serão oferecidos os imunizantes disponibilizados pelas duas instituições já na solenidade de inauguração nesta quarta. Servidores da Assembleia e o público em geral terão acesso a vacinas como Hepatites A e B, Penta (difteria, tétano e coqueluche), Rota Vírus, Pneumo 10, Meningo Conjugada, COVID 10, Febre Amarela, Tríplice Viral, Meningo ACWY, Varicela, HPV e Influenza.

A unidade de imunização da Alepe seguirá o calendário vacinal do SUS que é quem define quais vacinas, doses e reforços devem ser aplicados nos diferentes ciclos de vida do cidadão.

O atendimento será feito mediante apresentação do CPF, carteira de vacinação e/ou o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). A gerência da sala permanente de vacinação da Alepe será feita por uma equipe da Casa treinada pelo Programa Nacional de Imunização (PIN), órgão do Ministério da Saúde responsável pela política de vacinação no Brasil.

Várias frentes

A Alepe já atua em outras frentes na área de vacinação, seja através da oferta de serviços gratuitos dentro do projeto 'Alepe Cuida'; seja via campanhas internas voltadas para seus servidores, além da produção de leis referentes ao tema. Principal iniciativa da Casa, o 'Alepe Cuida' é um projeto de saúde, bem-estar e cidadania que oferece serviços gratuitos aos pernambucanos e vem percorrendo todas as regiões do Estado.

A Alepe também atua na criação de leis que ajudam a consolidar a estrutura de vacinação em Pernambuco. Uma das mais recentes, promulgada no final de 2025, altera a Política Estadual da Primeira Infância para reforçar a proteção à saúde de crianças prematuras; outra lei institui a Campanha Estadual de Vacinação em Escolas Públicas do Estado.

A inauguração da sala permanente de vacinação da Alepe, nesta quinta-feira (23/04), contará com as presenças do superintende de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia, Wildy Ferreira, e representantes das secretarias de Saúde do Recife e do Estado, parceiras no projeto.

"Dispor de uma sala permanente de vacinação faz com que a Alepe reforce aos pernambucanos a mensagem da importância de se vacinar, contribuindo assim para o combate à desinformação em torno do tema. Além de levar a Assembleia a ir além de campanhas pontuais e oferecer cuidado contínuo em prol da saúde do povo pernambucano", destaca o superintendente de Saúde, Wildy Ferreira.

Serviço:

Inauguração da sala permanente de vacinação da Alepe

Local: Andar térreo do edifício Macambira, Rua da União, 397

Dia: Nesta quinta-feira (23/04), às 11 horas

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