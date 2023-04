A- A+

Solidariedade Alepe instala ponto de arrecadação para donativos para as vítimas de incêndio no Lar Paulo de Tarso A partir desta segunda-feira, serão arrecadados alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal, roupas e outros itens

Com a tragéda que atingiu o Lar Paulo de Tarso -, abrigo no bairro do Ipsep, no Recife, que sofreu um incêndio, que deixou quatro pessoas mortas -, várias instituições estão se mobilizando.

Além do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) irá instalar um ponto de arrecação para donativos. Os interessados podem se dirigir, a partir desta segunda-feira (17), recepção do Anexo I (Administrativo), na rua da União, no bairro da Boa Vista, centro do Recife.

Serão arrecadados alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal, roupas e outros itens. Funcionários da Casa que queiram doar móveis e eletrodomésticos poderão solicitar transporte da Casa. Também é possível fazer doações em dinheiro (serviço no fim do texto).

Para o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), o momento agora é de unir forças para ajudar. "Estamos mobilizados para ajudar as famílias enlutadas, os que ficaram feridos e também o Lar Paulo de Tarso, instituição que mantém relação com a Casa, através do Alepe Acolhe. Neste momento de perdas e dor, externamos nossa solidariedade a todos que estão sofrendo com as consequências desta tragédia. Contamos com a ajuda de todos”, afirmou.

Serviço:

Pix para ajuda financeira (CNPJ): 35618933000121

(Instituição de Caridade Lar Paulo de Tarso)

Banco do Brasil (001)

CC: 119346-5

Ag: 1245-9

