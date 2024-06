A- A+

Dia do meio ambiente Alepe lança exposição gratuita com material reutilizável em parceria com a Cepe A visitação também conta uma oficina com estudantes de escolas públicas para transformar produtos recicláveis em obras de arte

A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) lança, nesta quarta-feira (5), a partir das 9h, a exposição ‘Galeria Reciclada da Alepe’.

O projeto transforma em obras de arte produtos que teriam o lixo como destino final e faz parte das atividades programadas pela Assembleia Legistativa de Pernambuco (Alepe) em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, festejado no mesmo dia.

As obras, criadas pelo artista plástico Júlio Gonçalves, ficarão em exposição de 5 5 a 21 de junho, no horário de funcionamento da Alepe. Nesse período, o público terá a oportunidade de conhecer um pouco do acervo do projeto de sustentabilidade da Cepe.

As peças são produzidas a partir de produtos reciclados, como papel triturado, papelão, arame, madeirite, cola e rolos de fita durex.

Na sede da editora, os materiais que seriam descartados vão aos poucos ganhando outros formatos e contornos para virar quadros, esculturas, paineis e peças utilitárias.

De acordo com Júlio, a Galeria Reciclada da Cepe tem como foco a responsabilidade ambiental.

“Neste trabalho temos a parte social, de formar facilitadores e levar o projeto às periferias para replicar, formar mais pessoal para trabalhar e ter sua própria renda”, explicou Júlio, artista autodidata.

Oficina

Além da exposição, a Alepe promoverá uma oficina com produtos recicláveis para estudantes de escolas públicas do Estado.

A proposta é que, após o curso, os alunos possam se transformar em empreendedores e consigam renda própria com a venda dos objetos confeccionados.

As aulas serão ministradas pela Cepe de 19 a 20 de junho. Serão 120 estudantes, divididos em duas turmas de 30 alunos cada, uma no horário da manhã e outra à tarde. As aulas serão ministradas pelo mesmo artista plástico responsável pela exposição.

Para maiores informações sobre a venda das peças , basta entrar em contato pelo email: [email protected] ou pelo telefone: 3183.2767 (Cepe).

Atividades

Além da exposição Galeria Reciclada, a Alepe vem promovendo diversas atividades para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente.

A programação inclui palestras, audiência pública, visitas técnicas no interior do estado e atividades com estudantes sobre educação ambiental.

As ações sobre a semana do Meio Ambiente são coordenadas pela Comissão de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal.

Concomitante à exposição, haverá, nesta quarta (5), às 10h, a palestra “Desertificação em Pernambuco: desafios e enfrentamentos”, no auditório Sérgio Guerra.

Os participantes vão discutir as causas, consequências e estratégias para enfrentar o problema no Estado.

Os especialistas em meio ambiente, climatologia e gestão de recursos naturais vão abordar sobre a perda da vegetação, a redução de fertilidade do solo, escassez de água e os impactos socioeconômicos para a população.

Serviço

Abertura da exposição Galeria Reciclada na Alepe

Data: 5 de junho, às 9h

Local: Hall superior do Edifício Miguel Arraes

Período da exposição - de 05 a 21 de junho

Oficina para estudantes de escolas públicas - 19 e 20 de junho

Palestra: Desertificação em Pernambuco

Data: 5 de junho, às 10h

Local: Auditório Sérgio Guerra, Alepe.

Visitas técnica às cidades de Petrolina e Serra Talhada

Data: 6 e 7 de junho



Veja também

natureza Dia da Mata Atlântica: celebrar e promover a conservação