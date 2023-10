Alepe lança workshop para ensinar jovens carentes a ingressar no mercado de trabalho

A- A+

Jovens que vivem em casas de abrigo de Pernambuco que aguardam pelo processo de adoção e fazem parte do Projeto Alepe Acolhe, voltado para oferecer estágio na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), agora terão a oportunidade de participar, nesta segunda-feira (9), do workshop “Empregabilidade: do currículo à entrevista".

Além dos atendidos pelo programa, participarão da iniciativa adolescentes dos terceiros anos das escolas públicas localizadas no entorno da Assembleia, dentre elas as Escolas de Referência em Ensino Médio Ginásio Pernambucano, Sizenando Silveira e Luiz Delgado. Serão, ao todo, 200 participantes.

De acordo com a coordenadora do Projeto Alepe Acolhe, Cristiane Alves, a Alepe recebe muitas demandas de adolescentes que não sabem por onde começar a busca pelo primeiro emprego, nem os locais que oferecem cursos profissionalizantes no estado. Daí surgiu a proposta de realizar o workshop.

O workshop “Empregabilidade: Do currículo à Entrevista” acontece nesta segunda-feira (9), das 8h30 às 15 horas, no auditório Sérgio Guerra, na Alepe.

Mais de 200 jovens participarão de palestras sobre os programas de aprendizagem e mercado de trabalho, desenvolvidos pelo Senac, Senai e Porto Digital. Também haverá palestra sobre a importância do estágio na construção da carreira profissional, que será ministrada pela psicóloga do Instituto Euvaldo Lodi.

Além dos debates, serão realizadas oficinas de empreendedorismo e preparação do currículo e entrevista. Após intervalo para almoço, os adolescentes serão cadastrados no banco de oportunidades da Agência do Trabalho. Se houver vaga disponível e o perfil atenda às necessidades das empresas, o participante já pode sair com encaminhamento de emprego.

