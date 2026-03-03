Alepe Mulher oferece exames oculares gratuitos até quinta-feira (5) no Recife; saiba mais
Ação em parceria com a Fundação Altino Ventura faz parte das celebrações do Dia Internacional da Mulher
Em uma mobilização voltada à atenção da saúde feminina no estado, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promove o projeto Alepe Mulher até a quinta-feira (5).
A iniciativa, que celebra o Mês da Mulher, conta com a parceria da Fundação Altino Ventura (FAV) para oferecer atendimentos especializados de oftalmologia.
O foco da ação é a democratização da saúde ocular por meio de consultas e exames, reforçando o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças que podem levar à perda da visão.
A união entre as instituições também visa garantir que a excelência médica e tecnológica chegue às mulheres em situação de vulnerabilidade, promovendo uma maior dignidade e bem-estar.
"Nosso empenho nestes projetos é desenvolver a cultura de ajudar o próximo e consolidar um atendimento pleno para as comunidades mais carentes. Estamos prontos para, a qualquer momento, servir à sociedade", reforça o Diretor de Operações da FAV, Dr. Rogério Freitas.
Serviço - Alepe Mulher
Período: Até quinta-feira (5 de março)
Local: Assembleia Legislativa de Pernambuco (Rua da União, nº 397, Recife)