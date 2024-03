Alepe oferece atendimento gratuito de saúde e cidadania em homenagem ao dia das mulheres

A- A+

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realiza gratuitamente, a partir desta terça-feira (5), atendimentos gratuitos de saúde e cidadania para os servidores da Casa e a população. Batizado de ‘Alepe Mulher Saúde’, o programa terá continuidade na próxima quinta (7) e sexta-feira (8) como parte das atividades promovidas durante o mês de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Na Alepe Mulher Saúde, serão realizados 760 atendimentos entre exames de mamografia e clínicos de mama (a partir dos 40 anos), ultrassonografia de mamas, instravaginal, de tireóide, consultas oftalmológicas e odontológicas.

Durante a ação, as pessoas poderão fazer testagem rápida para o HIV, sífilis e hepatites, vacinação, aferição de pressão arterial e glicemia e ainda usar os serviços ambulatoriais do pé diabético, serviço extra voltado para pacientes com complicações provocadas pelo diabetes. Os agendamentos para os atendimentos de saúde foram realizados por meio de uma central telefônica da Alepe, no período de 26 a 28 de fevereiro.

Além dos serviços médicos, o programa contará com a parceria de outras instituições que colocarão seus serviços à disposição da população. Farão parte desta ação o Detran-PE, a Defensoria Pública, a Neoenergia, a Secretaria de Defesa Social (SDS), a Secretaria Estadual da Mulher e o Procon-PE.

Para poder utilizar os serviços de cidadania não é necessário agendamento, bastando apenas chegar no local.

A Alepe Mulher Saúde é coordenado pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe (SSMO).

Período de realização do evento:

05/03 - Das 9h às 16h

07/03 - Das 9h às 16h

08/03 - Das 9h às 13h

Local: Rua da União, 397, Boa Vista, Recife.

