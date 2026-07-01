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CAPACITAÇÃO Alepe oferece vagas para curso gratuito de Auxiliar Administrativo Financeiro Capacitação tem início nesta quinta-feira (2) e tem duração de três meses

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), por meio da Escola do Legislativo, está com vagas abertas para o curso de Auxiliar Administrativo Financeiro. A capacitação terá início nesta quinta-feira (2) e será realizada por um período de três meses.

A formação será feita uma vez por semana, todas as quintas-feiras, das 8h30 às 12h30, no Auditório da Escola do Legislativo, localizado na Rua da Aurora, nº 763, Santo Amaro, área central do Recife.



O curso tem o objetivo de desenvolver a consciência e o comportamento financeiro dos participantes, promovendo conhecimentos sobre finanças pessoais, inteligência emocional aplicada ao uso do dinheiro e estratégias de gestão financeira.

Ao longo da formação, os alunos terão acesso a conteúdos como fundamentos administrativos, comunicação e rotinas administrativas, documentos e controles empresariais, matemática financeira, contas a pagar e receber, fluxo de caixa, controle bancário e fiscal, Excel aplicado ao financeiro, departamento pessoal e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Com inscrições já disponíveis, a capacitação é voltada para servidores da Alepe e o público em geral interessado em aperfeiçoar seus conhecimentos na área administrativa e financeira.

As aulas serão ministradas pelo consultor empresarial Lucivaldo Marques, profissional com experiência em administração, gestão financeira e consultoria empresarial.

Serviço

Curso de Auxiliar Administrativo Financeiro

A partir de 2 de julho, todas as quintas-feiras, das 8h30 às 12h30

Local: Auditório da Escola do Legislativo de Pernambuco (Rua da Aurora, 763 - Santo Amaro, Recife/PE)

Carga horária: 96 horas

Público-alvo: Servidores da Alepe e público em geral

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