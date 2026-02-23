A- A+

Formação profissional Alepe oferece cursos profissionalizantes gratuitos; veja como se inscrever As inscrições para o curso de cuidador de idosos estão abertas

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) disponibiliza cursos profissionalizantes gratuitos para os servidores e o público em geral.

Uma das opções mais procuradas é o curso de cuidador de idosos, que chega a sexta edição e está com as vagas abertas.

Num total de 140 horas-aula, o treinamento será realizado com aulas expositivas, momentos práticos e simulações de atendimento.

As aulas começam no dia 3 de março e acontecerá nas terças, quartas e quintas, das 13h às 17h, na Escola do Legislativo, que fica na Rua da Aurora, área central do Recife.

A cuidadora de idosos, Roberta Pereira, destaca a atuação da Alepe por meio da Escola do Legislativo.

"Já trabalho na área há dez anos e participar do curso promovido pela Alepe me deu mais conhecimento para desenvolver meu ofício", disse.



Entre os cursos já em andamento na Escola do Legislativo da Alepe estão: libras (níveis 1 e 3) e oratória. A Alepe também oferece cursos on-line, como de inglês, espanhol e mandarim.

Como se inscrever

O curso gratuito de cuidador de idosos, que inicia no dia 3 de março, tem vagas limitadas.

Os interessados devem se inscrever pelo perfil do Instagram @escoladolegislativope.



