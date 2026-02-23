Alepe oferece cursos profissionalizantes gratuitos; veja como se inscrever
As inscrições para o curso de cuidador de idosos estão abertas
A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) disponibiliza cursos profissionalizantes gratuitos para os servidores e o público em geral.
Uma das opções mais procuradas é o curso de cuidador de idosos, que chega a sexta edição e está com as vagas abertas.
Leia também
• Recurso contra aumento das passagens de ônibus é apresentado no TJPE
• Investigação preliminar vai apurar conduta de PM contra ambulante durante bloco em Abreu e Lima
• Rede Compaz oferece mais de 2,3 mil vagas em atividades gratuitas
Num total de 140 horas-aula, o treinamento será realizado com aulas expositivas, momentos práticos e simulações de atendimento.
As aulas começam no dia 3 de março e acontecerá nas terças, quartas e quintas, das 13h às 17h, na Escola do Legislativo, que fica na Rua da Aurora, área central do Recife.
A cuidadora de idosos, Roberta Pereira, destaca a atuação da Alepe por meio da Escola do Legislativo.
"Já trabalho na área há dez anos e participar do curso promovido pela Alepe me deu mais conhecimento para desenvolver meu ofício", disse.
Entre os cursos já em andamento na Escola do Legislativo da Alepe estão: libras (níveis 1 e 3) e oratória. A Alepe também oferece cursos on-line, como de inglês, espanhol e mandarim.
Como se inscrever
O curso gratuito de cuidador de idosos, que inicia no dia 3 de março, tem vagas limitadas.
Os interessados devem se inscrever pelo perfil do Instagram @escoladolegislativope.