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Curso Alepe promove a terceira edição do curso de cuidador de idosos com formação gratuita Inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir desta terça-feira (5), de forma on-line

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), por meio da Escola do Legislativo (Elepe), abre as inscrições para a terceira edição do curso gratuito de cuidador de idosos a partir das 10h desta terça-feira (5) por meio do link.

A formação começa na próxima segunda-feira (11), com aulas que serão aplicadas todas as segundas, quartas e sextas, das 8h às 12h.



As aulas serão realizadas na Escola do Legislativo da Alepe, que fica na Rua da Aurora, área central do Recife, com entrada principal pela rua da União.

Ao todo, serão 140 horas-aula presenciais com ensinamentos teóricos e prático em uma grade de capacitação da Elepe por entregar conhecimentos práticos e habilidades humanizadas e responsáveis.

No final de cada curso, os alunos se tornam profissionais e saem preparados para atender as necessidades da pessoa idosa.

Serviço

Curso gratuito de cuidador de idosos

Como se inscrever: link

Local: Escola do Legislativo da Alepe (Rua da Aurora, 763 - Santo Amaro, Recife/PE)

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