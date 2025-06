A- A+

Meio Ambiente Alepe promove ações em todo o estado para marcar a Semana Nacional do Meio Ambiente As ações tem início a partir desta segunda-feira (2) e seguem até a próxima sexta-feira (6) de junho em Recife, Moreno, Caruaru e Floresta

Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) programou uma série de atividades, no Recife e interior, sobre conscientização, práticas sustentáveis e responsabilidade ambiental. As ações tem início a partir desta segunda-feira (2) e seguem até a próxima sexta-feira (6) de junho em Recife, Moreno, Caruaru e Floresta.

Com o tema “Emergência Climática: os Desafios da Transformação Ecológica”, a Semana do Meio Ambiente da Alepe começa nesta segunda (2) com o seminário "Desafios da Agenda Ambiental no Brasil e em Pernambuco". O evento é aberto ao público e será realizado das 9h às 12h, no auditório Sérgio Guerra, sede da Assembleia (Rua da União, 397, Boa Vista).

Participarão do encontro a secretaria estadual do Meio Ambiente, Ana Luiza Ferreira; o diretor de combate à desertificação na Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Alexandre Pires; o pesquisador da Universidade de São Paulo (USP), Andrei Cornetta; o coordenador Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), Marinho Estiva e Wyne Nogueira, representante do Povo Xucuru do Ororubá.

Exposição

Paralelo ao seminário, a Alepe receberá uma exposição especial dedicada ao Parque Estadual de Dois Irmãos. Batizada de ‘Parque de Dois Irmãos: O Coração do Pernambucano”, as peças revelam a rica biodiversidade e história de conservação da unidade, além de destacar a importância do parque como um ‘tesouro ambiental’ e cultural de Pernambuco.

A exposição contará com fotografias, amostra de plantas e algas, prensadas e secas, usadas para estudos e documentação, amostras de madeira, fungos e itens do banco de sementes do Parque. Aberta ao público, a visitação acontecerá no hall do Edifício Miguel Arraes, das 8h às 18h, durante toda a semana em homenagem ao Meio Ambiente.

Semana do Meio Ambiente

A programação inclui, ainda, a realização de uma ‘Feira Agroecológica’ da Alepe que acontece de segunda (2) a quarta-feira (4), das 9h às 16h, na Rua da União. Outra atividade ao ar livre será o plantio de 500 mudas de mangue em parceria com a Secretaria estadual do Meio Ambiente.

Batizada de ‘Manguezal Vivo: Plantio de Mudas de Mangue no Recife’, a ação acontece às 15h, na Rua da Aurora, em frente ao Colégio Ginásio Pernambucano.

Dia Mundial do Meio Ambiente

Outra atividade programada para a semana do meio ambiente será o Fórum Estadual do Lixo e Cidadania que acontece na terça-feira (6), das 9h às 12h, em uma plenária na Alepe. O evento terá a participação do Coletivo de Catadores de Recicláveis e de representantes do Governo do Estado e de prefeituras.

Estarão presentes, também, o procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT) da 6ª Região, Leonardo Mendonça, os representantes da Cooperativa do Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis (Coocares), Lindaci Gonçalves e Erick Soares, além da presidente da Cooperativa de Reciclagem de Plástico (Coorepclast), Vânia Maria da Silva.

Ações no interior

Na quarta-feira (4), a programação da semana do meio ambiente será no município de Moreno, no Assentamento Che Guevara. Haverá a oficina de ‘Agrofloresta Roçado Solidário', das 8h às 12h, com a participação de escolas públicas, movimentos sociais, organizações e órgãos estaduais e municipais.

Em Caruaru, a atividade escolhida para abordar o tema foi uma audiência pública, coordenada pela Comissão de Meio Ambiente da Alepe. Na pauta, a “Água no Agreste: Desafios e Soluções para a Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos”. Os participantes vão debater a escassez hídrica no Agreste e propor soluções. O evento acontece na quinta-feira (06/05), das 14 às 17h, na Câmara de Vereadores do Município.

Encerrando a programação, na sexta-feira (06/06), haverá uma escuta pública sobre os “Desafios Ambientais do Sertão de Itaparica” com as comunidades tradicionais da região. O evento será das 9h às 12h, no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), em Floresta, no Sertão do estado.

