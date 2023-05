A- A+

MAIO AMARELO Alepe promove atividades sobre segurança no trânsito em escolas públicas do Recife Na terça (30), Detran-PE também disponibilizará um caminhão de serviços itinerantes

Com o objetivo de promover a conscientização sobre a segurança no trânsito, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) lançará, na próxima terça-feira (30), a campanha 'Maio Amarelo na Alepe'.



As ações serão voltadas para estudantes de escolas públicas e funcionários da Casa e terão participações de agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As palestras e ações educativas nas escolas serão segmentadas por faixas etárias. Haverá ações com crianças com idades entre cinco e seis anos da Escola Municipal Rosa Falcão de Carvalho, localizada no bairro de Santo Amaro; e com adolescentes do colégio Ginásio Pernambucano (GP), com idades entre 14 e 17 anos.

Para os mais novos, serão oferecidas aulas de cidadania ministradas por agentes da PRF, brincadeiras lúdicas, entre outras atividades relacionadas à segurança viária. Ainda, haverá distribuição de brindes, como jogos de dominó temáticos, com normas do trânsito, e uma caderneta de autuação educativa, na qual as crianças poderão anotar "infrações" cometidas por parentes e amigos.

Já os estudantes do Ginásio Pernambucano receberão palestras do Detran-PE. Para os motoristas da Alepe, haverá um encontro com dicas sobre direção defensiva, conscientização no trânsito, prevenção de acidentes e como evitar infrações.

Os participantes das atividades também terão acesso a um "simulador de embriaguez", uma espécie de jogo que simula a sensação de embriaguez e desequilíbrio através do uso de um óculos virtual.

Maio Amarelo e caminhão de serviços

O movimento de conscientização "Maio Amarelo", de caráter internacional, visa levar atividades de conscientização à sociedade, promovendo uma cultura de práticas seguras no trânsito, reduzindo o número de sinistros.

De acordo com os órgãos envolvidos na ação, as campanhas educativas têm como objetivo chamar a atenção da sociedade para os índices de mortes e feridos no trânsito, além de estimular a participação da população, de empresas e de organizações públicas a aderir ao movimento.



"A difusão de informações e a promoção de cidadania por meio de campanhas como esta reforçam o papel social da Alepe. Educar os jovens sobre direitos e deveres no trânsito possibilita a conscientização sobre respeito à coletividade, cuidado consigo e com o outro e valorização da vida", comenta o presidente da Alepe, o deputado estadual Álvaro Porto (PSDB).



Além das palestras e ações nas escolas e na Alepe, o Detran-PE disponibilizará um caminhão de serviços itinerantes para servidores da Alepe. O veículo ficará instalado na Rua da União, no bairro da Boa Vista, região central da capital pernambucana, na terça (30). Entre os serviços oferecidos estão a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), verificação da pontuação na CNH e as emissões de taxas e do CRLV.

