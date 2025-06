Alepe promove campanha de vacinação para servidores e público geral

A- A+

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizará uma campanha de vacinação nesta terça-feira (10). A ação é uma parceria com a Secretaria de Saúde e acontecerá na Rua da União, na Boa Vista, área central do Recife, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

A iniciativa será voltada para os servidores e o público em geral com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, que segue abaixo da média prevista para o estado.

No total, 610 doses serão disponibilizadas, incluindo imunização contra gripe, hepatite B, febre amarela, DTPA (difteria, tétano e coqueluche) e DT (difteria e tétano).

Para se vacinar, as pessoas devem comparecer ao local com o cartão do SUS, a carteira de vacinação e o CPF.

De acordo com o superintendente de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe, Wildy Ferreira, “a campanha busca incentivar as pessoas a manterem suas carteiras de vacinação atualizadas."

"Essa ação é uma oportunidade acessível para quem deseja se proteger contra doenças evitáveis por imunização”, afirmou Wildy.



Serviço

Campanha de vacinação da Alepe

Local: Rua da União, 397, Boa Vista

Data e hora: Na terça-feira (10/06), das 8h às 12h e das 13h às 16h

Necessário levar: Cartão do SUS, carteira de vacinação e o CPF



