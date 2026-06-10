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EDUCAÇÃO Alepe promove curso gratuito de mandarim de forma remota; aulas iniciaram na última terça-feira (9) Ao todo, a iniciativa oferece 400 vagas para os níveis básico e intermediário

A Assembleia Legislativa de Pernambuco oferecerá um curso online e gratuito do idioma mandarim com objetivo de capacitar interessados não apenas para comunicação no mercado de trabalho, mas também para imersão na cultura e turismo chinês.

No total, serão disponibilizadas 400 vagas, 200 para nível básico e 200 para o intermediário. Neste ano, esta é a segunda vez que a Alepe oferece o curso por meio da Escola do Legislativo, com certificação para a formação.

As aulas para o nível intermediário iniciam nesta terça (9) e as do nível básico vão começar nesta quarta-feira (10), das 19h às 21h. O curso tem a duração de três meses, com encontros semanais: terças e quintas para as turmas do nível intermediário e segundas e quartas para o nível médio.

A formação acontece numa realidade em que a presença chinesa no Brasil vem crescendo de forma acelerada, levando em consideração que, nas últimas duas décadas, o país está em ascensão no comércio, nos investimentos, na imigração, no ensino da língua e na paisagem urbana.

O ano de 2026 foi declarado como o Ano Cultural Brasil-China, aumentando a expectativa de que o mandarim seja cada vez mais integrado à realidade brasileira.

“São profissionais ligados a grandes empresas como Shineray, Huawei e State Grid. A comunidade chinesa já faz parte da realidade pernambucana, com espaços onde o mandarim e outros dialetos são falados no cotidiano", destacou a professora responsável pela formação, Yasmim Cury da Rocha.

Yasmim Cury da Rocha é professora de mandarim e responsável pela formação oferecida pela Escola do Legislativo da Alepe. Especialista em língua e cultura chinesas, ela atua na difusão do idioma em Pernambuco e acompanha de perto o crescimento da presença chinesa no estado. Foto: Arquivo Pessoal

A docente também revelou que Pernambuco é um dos estados que mais tem recebido uma onda de migração chinesa no Brasil, especialmente uma nova geração de empresários e trabalhadores de grandes companhias.

A China tem expandido sua influência global de diversas maneiras, com forte destaque para a educação, e se tornado uma potência próspera.

“Estima-se que existam hoje mais de 300 empresas chinesas atuando no Brasil. Muitas delas buscam profissionais locais para compor seus quadros e, mesmo em cargos mais simples, a capacidade de se comunicar em mandarim facilita enormemente o trabalho diário, o que frequentemente resulta em promoções e posições de confiança. Além disso, vivemos um momento de grande parceria e cooperação entre os governos do Brasil e da China”, declarou.

A nação imprimiu uma busca ativa por profissionais qualificados, principalmente jovens talentosos para atuar em setores estratégicos como tecnologia, indústria, agronomia e medicina. Anualmente, o governo investe fortemente em bolsas de estudo e centros de língua e cultura, como os próprios Institutos Confúcio.

“O idioma é composto por caracteres chineses e nós utilizamos o sistema de romanização fonética para ajudar na pronúncia. Além disso, é uma língua tonal, o que significa que o tom altera o significado da palavra. Por exemplo, a sílaba "ma" pode significar "mãe" ou "cavalo", dependendo da entonação. Costumo dizer que, para atingir um nível intermediário, o aluno leva em média de 3 a 4 anos”, pontuou.

Serviço:

Curso online de mandarim

Inscrições para o nível básico: Google Forms

Inscrições para o nível intermediário: Google Forms

Dias: Terça-feira, 9 de junho, com aulas às terças e quintas (turma intermediária)

Quarta-feira, 10 de junho, com aulas às segundas e quartas (turma básica)

Quarta-feira, 10 de junho, com aulas às segundas e quartas (turma básica) Horário: 19h às 21h

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