Alepe promove debates e visitas técnicas na Semana Mundial do Meio Ambiente

Na Semana Mundial do Meio Ambiente, que começa nesta segunda-feira (5), a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promove uma programação com debates, visitas técnicas e fiscalizações. As atividades da semana, que tem como tema “Soluções para a Poluição Plástica”, são coordenadas pela Comissão de Meio Ambiente e Proteção Animal da Casa.

A agenda tem início na manhã desta segunda (5), às 9h, com uma audiência pública no auditório Ênio Guerra, da Alepe. O debate terá como tema a situação da gestão dos resíduos sólidos em Pernambuco.

Na terça (6), às 10h, a Comissão visita o aterro sanitário público de Ipojuca, no Litoral Sul. No município, os parlamentares terão contato com um projeto de tratamento do chorume. A Central da Sustentabilidade município é referência de boas práticas no tratamento do chorume, por meio de tecnologia de osmose reversa, método único em Pernambuco. No local de tratamento, há um viveiro de tilápias. Segundo a gestão municipal, o tratamento resultou em uma redução de 95% no volume de chorume e 99% na carga de DBO (Demanda Biológica de Oxigênio).

Na quarta (7), os deputados visitam um trecho Rio Tapacurá, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata. Durante a visita, os parlamentares verificarão o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Um dos objetivos da agenda, segundo o deputado Romero Sales Filho (União), presidente da Comissão, é avaliar as iniciativas que estão sendo realizadas no campo do tratamento dos resíduos sólidos no estado. Em Pernambuco, a Política Estadual de Resíduos Sólidos, de 2010, define diversas diretrizes para a coleta seletiva, compostagem, descarte adequado, destinação final e logística reversa.

“É uma forma de estarmos ainda mais próximos da população, conhecer boas práticas que possam ser replicadas e intensificar a agenda de fiscalização das denúncias que chegam aos gabinetes dos deputados sobre o tema. Começamos debatendo com diversos atores da sociedade sobre o cenário dos resíduos sólidos e, na sequência, vamos ver a realidade na prática”, disse o parlamentar.

“Depois de toda essa agenda, a Comissão irá elaborar um documento que possa ser revertido na execução de políticas públicas para diminuir a poluição plástica em Pernambuco”, declarou Romero Sales Filho”, completou.

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), Pernambuco gera anualmente 4,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, que são descartados. O percentual reciclado é de 1,98%. Em março deste ano, o Estado alcançou a meta de zerar os lixões a céu aberto nos 184 municípios pernambucanos.

Veja a programação:

Segunda-feira (5) - 9h

Abertura da Semana Mundial do Meio Ambiente

Audiência Pública “Situação da gestão dos resíduos sólidos em Pernambuco”

Local: Auditório Ênio Guerra, anexo I da Alepe

Terça-feira (6) - 10h

Aterro Sanitário do Ipojuca

Visita a Central da Sustentabilidade de Ipojuca

Quarta-feira (7) - 9h

Inspeção ao Rio Tapacurá, no trecho de Vitória de Santo Antão

