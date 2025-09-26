A- A+

Literatura Alepe promove edição especial de Clube da Leitura voltado para a campanha do Setembro Amarelo O livro debatido será Mentes Ansiosas - medo e ansiedade além dos limites, escrito pela autora e psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promove uma edição do Clube de Leitura na terça-feira (30), às 10h. Aberto ao público, o evento ocorre na Biblioteca da Alepe, na Boa Vista, área central do Recife.

Com o tema “Mentes Ansiosas – Ansiedade, o mal do século”, em alusão à campanha do Setembro Amarelo, a obra Mentes Ansiosas – medo e ansiedade além dos limites, escrito pela autora e psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva.

Durante o evento, a programação contará a presença com a participação da psicóloga Goretti Santana, que abordará estratégias para lidar com a ansiedade. Após a leitura do livro 'Mentes Ansiosas', também haverá uma palestra sobre como lidar com a ansiedade com espaço para perguntas dos participantes.

No período da tarde, uma outra palestra sobre o mesmo tema será realizada pela professora e psicóloga Ana Cristina Fonseca para os trabalhadores da obra de restauração do Palácio Joaquim Nabuco, às 13h.

De acordo com a gerente da biblioteca da Alepe, Sirlênia Araújo, a leitura tem o poder de conectar as pessoas.

“Quando lemos, a gente se reconhece, se escuta e amplia o olhar sobre o mundo. No ‘Setembro Amarelo’, isso ganha ainda mais importância. Falar sobre saúde mental por meio da literatura é uma forma delicada e profunda de acolher e despertar empatia”, ressalta.

Setembro Amarelo

O movimento tem o intuito de incentivar a valorização da vida e da saúde mental, além de sensibilizar a população a ajudar pessoas em situação de sofrimento psíquico durante o mês de setembro.

Serviço:

Clube de Leitura, edição especial voltada para o ‘Setembro Amarelo’

Quando: Na próxima terça-feira (30/09), às 10 horas, na Biblioteca da Alepe (R. da União, 397 - Boa Vista, Recife - PE, 50050-010)

Tema: ‘Mentes Ansiosas – Ansiedade, o mal do século’, baseado no livro ‘Mentes Ansiosas – medo e ansiedade além dos limites’, de Ana Beatriz Barbosa Silva

Com informações da assessoria.

