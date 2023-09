A- A+

RECIFE Alepe promove exposição especial de fotografias de catadores de lixo do Recife nesta terça (12) O evento tem o objetivo de passar um novo olhar sobre a categoria, que muitas vezes tem que conviver com preconceito e condições insalubres de trabalho

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promove a inauguração, nesta terça-feira (12), às 17h30, da exposição de fotografias "Heróis Invisíveis". O objetivo da ação é dar voz aos catadores de materiais reciláveis diante do poder público e da sociedade.

Também será feita a exibição de um minidocumentário sobre a trajetória da categoria. O evento acontece no hall superior do Edifício Governador Miguel Arraes da Alepe. Além disso, também será feito o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Corpotativismo, projeto de inclusão da categoria na pauta legislativa, um pouco mais cedo, às 17h, no Plenarinho I da sede da Associação.

Presentes no evento, estarão os catadores que participaram do ensaio, além dos fotógrafos e jornalistas da Alepe que realizaram o projeto. Todos estarão à disposição do público que comparecer ao evento, e, de acordo com a Associação, o objetivo é passar uma nova perspectiva de sensibilidade sobre essas pessoas.

Novo olhar sobre os "invisíveis"

É de conhecimento público que os catadores de materiais recicláveis são membros de grande relevância para todos, já que o serviço que eles prestam é de extrema importância para a manutenção de coesão social e preservação do meio-ambiente. Ainda assim, no entanto, a realidade vivida pela categoria muitas vezes não é evidenciada pelas pessoas, fazendo com que a categoria conviva com preconceito e condições insalubres de trabalho.

Segundo o presidente da Associação de Catadores de Jardim Gramacho e idealizador do Movimento Nacional ‘Eu Sou Catador’, Tião Santos, a maior parte dos catadores ainda trabalha nos lixões sem garantias ou direitos trabalhistas.

“Somente 5% estão inseridos nas cooperativas e 70% são mulheres. A reciclagem no Brasil nasce da pobreza e da exclusão social e não da consciência ou educação ambiental. Perante a população, o catador é invisível”, lamentou. “Ao participarmos de coleta seletiva prestamos um serviço público, embora pouquíssimas prefeituras paguem por essa atividade e construam galpões adequados. Não devemos ser vistos como um problema, mas como solução para o descarte correto dos resíduos sólidos”, completou.

A exposição chega como contraponto a essa percepção da categoria, com um novo olhar, sensível e particular, sobre essas pessoas tidas como "invisíveis". Assim, além da exibição das peças artísticas, também será distribuído um catálogo com conteúdo relacionado ao tema que contará com imagens e relatos sobre o trabalho e vida desses profissionais. Veja, abaixo, algumas das peças que serão expostas a partir desta terça.

Alepe inclui a categoria na pauta legislativa

Além da exposição, a Alepe também passa a integrar os catadores de materiais recicláveis na pauta para suas próximas ações. Assim, estão sendo implementados projetos de lei sobre o tema, que visam orientar um novo direcionamento de incentivos financeiros para a categoria.

Com o objetivo de fortalecer a atuação dos catadores, a Alepe também instalou no Plenarinho I do Edifício Miguel Arraes, a Frente em Defesa do Cooperativismo. A ação parte do deputado Waldemar Borges (PSB), e visa apoiar e articular a apresentação e aprovação de proposições legislativas de interesse do segmento cooperativista. Com isso, a ideia é ampliar o debate iniciado em 2002 quando a Casa contou a instalação de frente semelhante.

Confira a programação completa do evento:

Exposição de fotografias ‘Heróis Invisíveis’

Local: Hall superior do Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar/Alepe

Data - 12/09

Hora - 17h30

Lançamento da Frente em Defesa do Cooperativismo

Local - Plenarinho I do Edifício Miguel Arraes/Alepe

Data : 12/09

Hora: 17h

