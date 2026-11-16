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Mostra Alepe promove exposição fotográfica sobre paisagens e cotidiano do Sul da Itália nesta terça (16) Mostra de Nando Chiappetta reúne 30 fotografías produzidas entre o período de 1993 e 2005 na Itália

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) recebe a abertura da exposição fotográfica "Verso Sud - Uma viagem fotográfica de Roma ao Sul da Itália" nesta terça-feira (17), às 10h.

A mostra reúne 30 imagens do sociólogo e fotógrafo pernambucano Nando Chiappetta e ficará aberta ao público no primeiro andar do Edifício Miguel Arraes, na Rua da União, área central do Recife.

Na ocasião, a cônsul da Itália no Recife, Maria Salamandra, e o embaixador Alessandro Cortese visitam o vice-presidente da Alepe, deputado Rodrigo Farias.

A exposição busca apresentar uma Itália plural, em que o passado permanece inscrito na arquitetura e nas paisagens, enquanto o presente se manifesta na vida cotidiana de seus habitantes.

A mostra também propõe uma viagem visual por diferentes paisagens, cidades e expressões culturais italianas.

O percurso começa em Roma, na Via Appia Antica, uma das mais antigas estradas romanas, e avança por regiões como Campânia, Sardenha, Apúlia, Calábria e Sicília.

Itália e suas versões

Ruínas, monumentos, igrejas, construções, mares e montanhas aparecem ao lado de cenas cotidianas protagonizadas por trabalhadores e moradores.

Entre os registros estão um vendedor de peixe, um barista, um agricultor, homens reunidos em torno de um jogo de cartas e mulheres diante dos tradicionais murais de Orgosolo. As imagens evidenciam o encontro entre história, arquitetura, memória e modos de vida.

Mostra de Nando Chiappetta reúne 30 fotografías produzidas entre os anos de 1993 e 2005 na Itália. | Foto: Nando Chiappetta

Com curadoria de Lúcia Padilha, a exposição é uma iniciativa conjunta da Superintendência de Preservação do Patrimônio Histórico da Alepe e do Consulado da Itália no Recife.

Nando Chiappetta viveu e trabalhou na Itália entre 1993 e 2005, período em que produziu as fotografias da exposição.

Nas imagens, a monumentalidade dos sítios históricos divide espaço com gestos, encontros e atividades comuns.

“Mais do que registrar paisagens e monumentos, procurei captar a identidade dos lugares, as pessoas e as cenas do cotidiano. É um olhar sobre uma Itália que guarda suas tradições, mas que também se revela nos pequenos gestos e na vida de seus habitantes”, afirma o fotógrafo.

Serviço

Exposição Verso Sud: Uma viagem fotográfica de Roma ao Sul da Itália do fotógrafo Nando Chiappetta

Data: 17 de novembro (terça-feira), às 10 horas

Local: Primeiro andar do Edifício Miguel Arraes - Rua da União, 395, Boa Vista - Recife/PE

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