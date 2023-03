Alepe promove passeio ciclístico e sessão solene para festejar 188 anos

A- A+

Em comemoração aos 188 anos da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que serão completados no próximo domingo (2), haverá o “PedalAlepe”, um passeio ciclístico para funcionários e o público em geral, com largada em frente ao Edifício Miguel Arraes, na sede do órgão, às 9h.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Sympla, com limite para 1.500 participantes. Haverá sorteio de bicicleta e de mensalidades nas academias Novo Treno e Box We Oficial e no Instituto do Movimento.



Na concentração do evento, haverá um ponto de arrecadação voluntária de alimentos, que serão distribuídos para instituições que atendem pessoas carentes. A Alepe distribuirá para os participantes um Kit Ciclista com mini mochila UV, squeeze, boné e saco de lixo, oferecendo água ao longo do passeio e na chegada.





Também haverá banheiros químicos, serviços de ambulância e segurança, tendas para alongamento e manutenção de bicicletas, coordenada pelo “Vamos de Bike”, projeto parceiro do evento que defende uma malha cicloviária segura no Recife.



O passeio terá início na Rua da União, passando pelas ruas Mamede Simões, Aurora, Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo, Cais da Alfândega, Ponte 12 de Setembro, Avenida Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora e finalizando novamente na Rua da União.



Haverá também, no dia seguinte, uma sessão solene, às 18h, no auditório Sérgio Guerra, completando as celebrações pela data, com presença de deputados, servidores e autoridades. Na ocasião, serão homenageados os funcionários mais antigos da Assembleia, entre efetivos, comissionados e terceirizados.

Veja também

Assédio Suspeito de filmar mulher amamentando na UFPE presta depoimento; vítimas também estão na delegacia