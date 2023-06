A- A+

SÃO JOÃO 2023 Alepe promove São João Solidário com donativos para instituições sociais nesta quarta-feira (7) Será a primeira edição do evento

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promoverá, nesta quarta-feira (7), a partir das 14h, a primeira edição do São João Solidário. O foco está na arrecadação de donativos que serão direcionados para instituições sociais e casas de abrigo do estado.

O evento ocorrerá na sede da Alepe, localizada na Rua da União, na Boa Vista, área central do Recife. O São João Solidário terá barracas com comidas típicas e shows comandados pelos forrozeiros Geraldinho Lins, Felipe Farra e Canarinhos do Forró.

Quem desejar participar da festa, poderá fazer uma doação para uma arrecadação organizada pela Alepe, que se estenderá até o dia 16 de junho, também na sede. Foi montado um ponto de coleta no hall do anexo I, em frente à biblioteca da Casa, no térreo.

A Alepe está aceitando a doação de materiais diversos, como alimentos não perecíveis, materiais de limpeza ou de higiene pessoal e itens de cama, mesa e banho.

Todos os donativos serão direcionados para a rede de acolhimento do Projeto Alepe Acolhe, que oferece qualificação e estágio remunerado para adolescentes aptos à adoção cadastrados pelo Poder Judiciário.

Para o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), o São João Solidário será um momento de integração e oportunidade para contribuição para a sociedade, além de uma representações dos festejos juninos.



“Assim como ocorreu no Carnaval com o Alepe Folia, vamos nos confraternizar e celebrar nossa cultura e nossas raízes. As festas juninas são expressão genuína da fé, dos ritmos e da gastronomia do Nordeste e, em especial, do povo pernambucano. Vamos também contribuir com quem mais precisa, fazendo doações a entidades sociais. É hora de expressar nossa alegria, mas também nossa solidariedade”, afirma Porto.

