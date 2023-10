Alepe realiza 1ª Jornada Antirracista para celebrar Mês da Consciência Negra; veja como se inscrever

A- A+

Considerado o mês da Consciência Negra, novembro será marcado na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) por um grande ciclo de palestras sobre o racismo na 1ª Jornada Alepe Antirracista 2023, que acontecerá de 6 a 10 do próximo mês.



As inscrições para participar do evento são gratuitas e poderão ser feitas a partir desta quinta-feira (26) pelo Sympla.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco é esperada no evento, quando deve participar da Conferência Magna, que encerra as atividades.



Além de conferências em torno do tema, haverá a exposição “Cirandar é resistir”, em homenagem à dançarina e cantora Lia de Itamaracá, performances de artistas, escritores, cantores, grupos de maracatu e afoxés, com participação de várias personalidades representativas dos movimentos negros. A programação completa do evento está disponível no site da Alepe .

Segundo a organização a jornada busca promover debates que contribuam para avançar na valorização da luta do povo negro. A Alepe lança, durante a jornada, o “Selo Alepe Antirracista”, rótulo de identidade para várias ações contra o racismo que a Casa pretende promover, permanentemente, dentro e fora da instituição.

Para o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, é importante garantir políticas capazes de promover transformações em comportamentos e crenças que alimentam ódio e preconceito. O parlamentar defende que a Jornada Antirracista se incorpore ao calendário de ações do Legislativo.

“A pauta da luta antirracista precisa estar no cotidiano da Assembleia e a realização da primeira Jornada Alepe Antirracista é uma iniciativa muito bem-vinda e necessária para a promoção do debate e a difusão da cultura de combate às práticas racistas tão presentes na estrutura da sociedade”, observou o presidente da Alepe.

Novembro é considerado o “Mês da Consciência Negra” como forma de provocar reflexões sobre o racismo e suas consequências. A lei federal 12.519 de 10 de novembro de 2011, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, instituiu o 20 de novembro como o Dia Nacional Consciência Negra em homenagem ao líder do maior quilombo do período colonial, Zumbi dos Palmares, que faleceu ness data.

