Saúde Alepe realiza mutirão de combate e prevenção ao Glaucoma; agendamento começa nesta terça (21) Atendimentos são direcionados as pessoas a partir dos 12 anos, portadores de diabetes, hipertensos, miopia elevada, glaucoma em família e suspeita da doença

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) inicia nesta terça-feira (21) o agendamento para quem deseja participar gratuitamente do mutirão de consultas, exames oftalmológicos e encaminhamento para tratamento do Glaucoma. No "Maio Verde da Alepe" serão oferecidos 300 atendimentos que vão ocorrer de 27 a 29 de maio. A ação é voltada aos servidores da Casa Joaquim Nabuco e público em geral.

Os agendamentos serão realizados exclusivamente pelos telefones (81) 3183-2424 e (81) 3183-2026 no horário de funcionamento da Alepe, das 8h às 12h e das 13h às 16h. O mutirão é direcionado as pessoas a partir dos 12 anos, diabéticos, hipertensos, com miopia elevada, glaucoma em família e suspeita da doença.

Serão disponibilizados gratuitamente consultas oftalmológicas com foco no Glaucoma, exames como avaliação de acuidade (teste da capacidade visual), refração completa (para saber grau), exame de movimentos oculares (avaliação do alinhamento dos olhos), tonômetro de sopro (para medir a pressão do olho), dentre outros.

A ação é coordenada pela Superintendência de Saúde da Alepe em parceria com a Fundação Altino Ventura (FAV), entidade responsável pelo tratamento da doença após avaliação e identificação médica durante o mutirão.

Cegueira

O glaucoma é uma doença silenciosa e sem cura que não apresenta sintomas de forma precoce. Dados da Sociedade Brasileira de Glaucoma revelam que cerca de 1,5 milhão de pessoas têm a doença no Brasil. Os oftalmologistas alertam ser o Glaucoma a principal causa de cegueira e deficiência visual irreversível, sendo fundamental a necessidade de um diagnóstico precoce para retardar o avanço da doença.

Para o primeiro secretário da Alepe, deputado Gustavo Gouveia, o mutirão é importante para alertar a população sobre a importância das consultas e exames. “Nem todo mundo tem acesso aos serviços necessários para identificar e cuidar do glaucoma. A Alepe fará esse atendimento gratuitamente à população”, enfatizou.

Na avaliação do presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, o diagnóstico precoce é essencial para evitar a perda da visão e o surgimento de outras doenças. “Nossa preocupação em promover saúde tem sido constante. Por isso o mutirão de combate ao glaucoma entra no calendário de atividades da Casa, oferecendo de forma gratuita exames, diagnósticos, encaminhamentos para tratamento e informações sobre prevenção e cuidados com a visão”, destacou Álvaro.

Serviço

Mutirão da Alepe de combate ao Glaucoma

Agendamento: 21 de maio (terça-feira)

Telefones disponíveis: (81) 3183-2424 e (81) 3183-2026, no horário de funcionamento da Alepe, das 8h às 12h e das 13h às 16h

O mutirão ocorrerá de 27 a 29 de maio das 9h às 12h e das 13h às 16h

Local: Hall do edifício Miguel Arraes/Alepe

