Alepe recebe audiência pública sobre ataques violentos em escolas; conheça "perfil" de autores

O auditório Senador Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), recebeu nesta quinta-feira (15) uma audiência pública para tratar sobre os ataques violentos em escolas no Brasil. O primeiro registro desse tipo de crime aconteceu na cidade de Salvador, na Bahia, no ano de 2002.

O evento foi chamado por “Encontro Nacional sobre Violência no Ambiente Escolar: um problema a ser enfrentado” e aconteceu no auditório Senador Sérgio Guerra.

Trazer o debate para a Alepe foi iniciativa da Comissão de Educação e Cultura da Alepe, que é presidida pelo deputado estadual Waldemar Borges (PSB). Ele tem João Paulo (PT) como vice.

Além deles dois, outros três deputados compõem o grupo: Kaio Maniçoba (PP), Renato Antunes (PL) e Romero Albuquerque (União). Os suplentes da comissão são: Dani Portela (PSOL), Izaías Régis (PSDB), Pastor Cleiton Collins (PP), Rosa Amorim (PT) e William Brigido (Republicanos).

Entre os presentes, estavam o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar; a secretária executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela; o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e autor do livro “A Geração do Quarto”, Hugo Monteiro Ferreira.

Estudo sobre ataques

Estudos voltados para os ataques nas escolas foram feitos e alguns dos resultados foram apresentados pela professora Telma Pileggi Vinha. Ela tem doutorado em Educação e é coordenadora do grupo “Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública” e também do “Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral”. Ambos da Universidade de Campinas.

Segundo Telma, desde o ataque na Bahia, em 2022, até os dias atuais foram contabilizados 30 ataques, sendo o maior número em instituições estaduais, seguidas das municipais e privadas. Os autores, de acordo com a professora, foram alunos ou ex-alunos das próprias escolas. As idades variam entre 10 e 25 anos .

Ela traçou o perfil dos autores dos ataques e alguns dos pontos em comum são isolamento, falta de popularidade, exibição de armas e tentativa de reconhecimento. A estudiosa também acredita que eles “possuem indícios de transtornos mentais variados e não tratados”.

“Eles atacam a escola de forma intencional. O Brasil já é o segundo país que mais tem casos, perdendo apenas para os Estados Unidos. É uma coisa muito forte e cruel. Quando você estuda o perfil dos autores, vai desde seguir perfil de gente morta nas redes sociais, por exemplo. Todos os ataques foram cometidos por meninos jovens, do sexo masculino e brancos, com exceção de um, que era pardo. Todos têm gosto pela violência e se exibem com armas. Nesses casos, é muito comum mostrar a ‘masculinidade’ e buscar reconhecimento de outras pessoas. Eles não são os meninos populares da escola. São os quietinhos e ‘bonzinhos’, que convivem com uma ou duas pessoas só”, detalhou, frisando que também são pessoas “com falta de perspectiva e propósito”, detalhou.

