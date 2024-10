Alepe promove Segunda Jornada Antirracista em novembro; inscrições estão abertas

A- A+

Em celebração ao Mês da Consciência Negra, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) abriu, nesta quinta-feira (31), as inscrições para a 2ª Jornada Alepe Antirracista, que ocorrerá de 4 a 8 de novembro, no Auditório Sérgio Guerra, na Boa Vista, área central do Recife.

Com uma programação diversificada, a jornada contará com palestras temáticas apresentadas por pesquisadores nacionais e internacionais, além de atividades culturais e artísticas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo sympla.

Durante o evento, debates e conferências promoverão diálogos essenciais sobre a temática antirracista. Segundo os organizadores, a Jornada é uma oportunidade única para refletir sobre o racismo e suas profundas consequências na sociedade.

Jornada Alepe Antirracista. Foto: Alepe Fotografia/Alepe.

Um dos destaques do evento será a exposição "Galopa no Vento", da fotógrafa baiana Marisa Vianna, aberta ao público de 7 a 27 de novembro no hall superior do Edifício Miguel Arraes.

A iniciativa permitirá conhecer a história e o legado cultural do líder quilombola Malunguinho, símbolo da resistência afro-indígena do Nordeste brasileiro, além de convidar o público a refletir sobre questões sociais e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Mês da Consciência Negra

Novembro é reconhecido como o Mês da Consciência Negra, e a jornada abordará temas fundamentais como direitos humanos para a população negra, conexão com as Mães África, fortalecimento da saúde integral da comunidade negra, reconhecimento das raízes e da luta das mulheres negras, e o papel da juventude nas relações ético-raciais e na busca por igualdade de direitos e oportunidades.

Durante a primeira jornada, realizada em novembro de 2023, a Alepe instituiu o ‘Selo Alepe Antirracista’, que destaca diversas ações contra o racismo e reforça o compromisso da instituição em promover a equidade racial.

O encerramento da 2ª Jornada Alepe Antirracista ocorrerá em 27 de novembro, com uma sessão solene às 18h, onde serão entregues a Medalha Marta Almeida a sete personalidades que se destacaram na luta contra o racismo.

Serviço:

2ª Jornada Antirracista Alepe

Quando: de 7 a 8 de novembro, às 9 horas

Onde: Auditório Sérgio Guerra

Inscrições gratuitas pelo sympla



Veja também

ONU ONU alerta para agravamento da fome em Gaza e no Haiti nos próximos meses