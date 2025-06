Alergias ao sêmen não são raras, e homens também têm; entenda

A- A+

Imagine coceira, queimação, inchaço ou até mesmo dificuldade para respirar momentos após o sexo. Para um número pequeno, mas crescente, de mulheres, isso não é uma anedota constrangedora – é uma condição médica. Chama-se hipersensibilidade ao plasma seminal (HPS) – uma alergia ao sêmen.

Essa alergia rara, porém subdiagnosticada, não é desencadeada por espermatozoides, mas por proteínas no plasma seminal — o fluido que transporta os espermatozoides. Documentada pela primeira vez em 1967, quando uma mulher foi hospitalizada após uma "reação alérgica violenta" ao sexo, a HPS é agora reconhecida como uma hipersensibilidade tipo 1, a mesma categoria da rinite alérgica, alergia a amendoim e caspa de gato.

Os sintomas variam de leves a graves. Algumas mulheres apresentam reações locais: ardor, coceira, vermelhidão e inchaço na vulva ou vagina. Outras desenvolvem sintomas por todo o corpo: urticária, chiado no peito, tontura, coriza e até anafilaxia, uma resposta imunológica potencialmente fatal.

Até 1997, acreditava-se que a HPS afetava menos de 100 mulheres em todo o mundo. Mas um estudo liderado pelo alergista Jonathan Bernstein descobriu que, entre as mulheres que relataram sintomas pós-sexo, quase 12% poderiam ser classificadas como portadoras de HPS provável.

Realizei uma pequena pesquisa não publicada em 2013 e encontrei uma taxa semelhante de 12%. O número real pode ser ainda maior. Muitos casos não são notificados, são diagnosticados erroneamente ou descartados como ISTs, infecções fúngicas ou "sensibilidade" generalizada. Uma pista reveladora: os sintomas desaparecem com o uso de preservativos.

Um estudo de 2024 reforçou essa descoberta, sugerindo que a HPS é mais comum e mais comumente diagnosticada incorretamente do que se acreditava anteriormente.

O problema não é o esperma

O principal alérgeno parece ser o antígeno prostático específico (PSA): uma proteína encontrada em todo o plasma seminal, não apenas no de um parceiro específico. Em outras palavras, as mulheres podem desenvolver uma reação ao sêmen de qualquer homem, não apenas ao de seu parceiro habitual.

Há também evidências de reatividade cruzada. Por exemplo, a Can f 5, uma proteína encontrada na caspa de cachorro, é estruturalmente semelhante ao PSA humano. Portanto, mulheres alérgicas a cães também podem apresentar reações ao sêmen.

Em um caso incomum, uma mulher com alergia à castanha-do-pará teve urticária após o sexo, provavelmente devido a traços de proteínas da castanha no sêmen do parceiro.

O diagnóstico começa com um histórico sexual e médico detalhado, geralmente seguido por testes cutâneos com o sêmen do parceiro ou exames de sangue para anticorpos específicos de PSA (IgE).

Em minha própria pesquisa envolvendo mulheres sintomáticas, demonstramos que testes com espermatozoides lavados, livres de plasma seminal, podem ajudar a confirmar que o gatilho alérgico não são os próprios espermatozoides, mas proteínas no fluido seminal. E não são só as mulheres. É possível que alguns homens sejam alérgicos ao próprio sêmen.

Essa condição, conhecida como síndrome da doença pós-orgástica (POIS), causa sintomas semelhantes aos da gripe, como fadiga, confusão mental e dores musculares, imediatamente após a ejaculação. Acredita-se que seja uma reação autoimune ou alérgica. O diagnóstico é complicado, mas o teste cutâneo com o próprio sêmen do homem pode resultar em um resultado positivo.

E quanto à fertilidade?

A hipersensibilidade ao plasma seminal não causa infertilidade diretamente, mas pode complicar a concepção. Evitar o alérgeno – geralmente o tratamento mais eficaz para alergias – não é viável para casais que tentam engravidar.

Os tratamentos incluem anti-histamínicos profiláticos (medicamentos anti-histamínicos tomados antes da exposição prevista a um alérgeno, ou antes do aparecimento dos sintomas alérgicos, para prevenir ou reduzir a gravidade das reações alérgicas), anti-inflamatórios e dessensibilização com plasma seminal diluído. Em casos mais graves, os casais podem optar pela fertilização in vitro com sêmen lavado, ignorando completamente o gatilho alérgico.

É importante observar: HPS não é uma forma de infertilidade. Muitas mulheres com HPS engravidaram com sucesso – algumas naturalmente, outras com apoio médico.

Então por que mais pessoas não sabem sobre isso?

Porque os sintomas relacionados ao sexo muitas vezes não são mencionados. Constrangimento, estigma e falta de conscientização entre os médicos fazem com que muitas mulheres sofram em silêncio. No estudo de Bernstein de 1997, quase metade das mulheres que apresentaram sintomas após o sexo nunca haviam sido examinadas para HPS, e muitas passaram anos sendo diagnosticadas erroneamente e recebendo o tratamento errado.

Se o sexo costuma deixar você com coceira, dor ou mal-estar — e os preservativos ajudam — você pode ser alérgico ao sêmen.

É hora de trazer essa condição oculta para fora das sombras e levá-la para a sala de consulta.

