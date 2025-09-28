A- A+

PREVENÇÃO Alergias: por que casos aumentam na primavera e como prevenir? Espirros, coceira e congestão nasal estão entre os sinais típicos que podem durar semanas; saiba como diferenciar alergia de resfriado ou gripe

pelos dias mais longos e pelo florescimento das árvores, começou oficialmente na última segunda-feira (22). Com a sua chegada, começa também uma temporada menos agradável para quem sofre de alergias respiratórias. Rinite, asma e conjuntivite alérgica tendem a se intensificar nesse período, em grande parte devido ao aumento da concentração de pólen no ar e às variações típicas de temperatura e umidade.

Segundo o otorrinolaringologista Renato Roithmann, a troca de estação por si só já aumenta o risco de crises alérgicas. No caso da primavera, o agravante é a grande dispersão de pólen, que se espalha facilmente com o vento e entra em contato com as mucosas das vias aéreas.

— A diferença de um quadro de rinite alérgica para outros problemas respiratórios, como gripe, Covid-19 ou sinusite, é que, nesses casos, o agente é infeccioso e costuma provocar sintomas como febre, dor no corpo e dor de garganta. Já a rinite é uma inflamação causada pelo contato com alérgenos, como poeira, pelo de animal, pólen e fungos — explica o médico.

Sintomas mais comuns

As alergias de primavera são frequentemente confundidas com resfriados, mas apresentam características próprias. Entre os sintomas mais recorrentes estão:

Espirros em sequência;

Coceira nos olhos, nariz e garganta;

Nariz entupido e coriza;

Olhos vermelhos e lacrimejantes;

Sensação de cansaço ou dificuldade de concentração.

Ao contrário da gripe ou de resfriados, os quadros alérgicos não costumam causar febre ou dores musculares. E, enquanto os sintomas de uma infecção viral tendem a durar poucos dias, as alergias podem se estender por várias semanas ou até todo o período de floração.

Mulher com sintomas de alergia. - Foto: Pexels

Impacto na qualidade de vida

Apesar de não serem consideradas doenças graves, as alergias respiratórias podem prejudicar significativamente o dia a dia.

— Se não tratada, a rinite pode atrapalhar o sono, o rendimento escolar das crianças, o desempenho no trabalho dos adultos, a prática de atividades físicas e a qualidade de vida do indivíduo de forma geral — alerta Roithmann. Além disso, o quadro pode evoluir para complicações, como crises de asma e conjuntivite alérgica.

Como se prevenir

O médico destaca que, embora não seja possível eliminar totalmente os alérgenos do ambiente, algumas medidas ajudam a reduzir a exposição e minimizar os sintomas. Entre elas, estão:

Lavagem nasal: segundo Roithmann, a prática com soro fisiológico é uma medida simples e eficaz. Em pacientes com rinite crônica, deve ser feita ao longo de todo o ano; já aqueles que apresentam sintomas somente na primavera podem manter o hábito durante a estação.

Evitar sair em horários críticos: a concentração de pólen costuma ser maior nas primeiras horas da manhã e ao fim da tarde, especialmente em dias secos e com vento.

Manter janelas fechadas: tanto em casa quanto no carro, para evitar a entrada de partículas.

Higienizar o ambiente: preferir a limpeza com pano úmido, lavar roupas de cama com frequência e manter os filtros de ar-condicionado sempre limpos.

Cuidados pessoais: trocar de roupa e tomar banho ao chegar da rua, já que o pólen adere à pele e ao cabelo; usar óculos de sol para proteger os olhos; e aumentar a frequência dos banhos em animais de estimação.

Acompanhar os níveis de pólen: diversos sites e aplicativos fornecem relatórios atualizados, que ajudam a planejar atividades ao ar livre.

Em alguns casos, pode ser necessário o uso de medicamentos específicos para rinite alérgica, como sprays nasais e comprimidos prescritos por médicos. O especialista reforça que o tratamento deve ser contínuo e o uso indiscriminado de descongestionantes nasais não é indicado, já que pode causar dependência.

Atenção redobrada

Para quem convive com a rinite de forma crônica, o cuidado deve ser constante. Mas, mesmo para aqueles que sofrem apenas de alergias sazonais, a prevenção é fundamental.

— A rinite é um quadro permanente de inflamação. Se não houver tratamento adequado, os sintomas vão se repetir e prejudicar a qualidade de vida — conclui Roithmann.

Veja também