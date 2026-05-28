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RIO DE JANEIRO Alerj aprova Medalha Tiradentes para cão Hulk, responsável por encontrar 48 toneladas de maconha Condutor e formador do animal, o sargento Waldemar de Oliveira Souza, também receberá Moção de Congratulações e Aplausos na assembleia

A maior apreensão de drogas da história do país — cerca de 48 toneladas de maconha apreendidas no Complexo da Maré — teve como destaque o cão Hulk, do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Aos 4 anos, o farejador será homenageado com a Medalha Tiradentes, a mais alta honraria do Estado do Rio. O projeto de resolução que concede a medalha ao cão foi aprovado nesta quinta-feira pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

A homenagem foi proposta pelo deputado Rodrigo Amorim (PL) que afirma que é plenamente possível condecorar um animal com a condecoração, considerando que a medalha é destinada a personalidades.

— A atuação do cão Hulk evidencia não apenas o elevado nível de treinamento técnico dos animais empregados pelas forças de segurança, mas também atributos como disciplina, coragem e capacidade de atuação sob condições extremas — justificou o parlamentar.

O condutor e formador do Cão Hulk, o sargento Waldemar de Oliveira Souza, também receberá Moção de Congratulações e Aplausos na Alerj. A data da homenagem ainda não foi marcada.

Será a primeira vez que um cachorro o irá receber a Medalha Tiradentes.





Quem é Hulk?

Hulk, um pastor-belga malinois de 4 anos, é um dos principais cães farejadores do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Rio — e foi o responsável por localizar o esconderijo de uma carga recorde de 48 toneladas de maconha na Maré. Doado ainda filhote à corporação, ele começou a ser treinado aos seis meses de idade e, desde então, construiu uma rotina marcada por disciplina, estímulos constantes e uma ligação direta com o sargento Wildemar de Oliveira, responsável por conduzi-lo nas operações.

Conhecido dentro do batalhão pelo comportamento agitado e pela resposta rápida aos comandos, Hulk acumula mais de 200 atuações na localização de drogas e armamentos. O desempenho é resultado de um treinamento contínuo, baseado na repetição e na associação entre o faro e recompensas — geralmente simples, como seu brinquedo favorito: uma bolinha de tênis.

— Ele está há quatro anos com a gente, é muito agitado. Já participou de várias apreensões, mas esta, sem dúvida, é a mais importante até agora — afirmou o sargento à época.

No Batalhão de Ações com Cães, onde cerca de 80 animais integram o efetivo, Hulk se destaca pela precisão ao indicar pontos suspeitos, mesmo quando não há sinais aparentes para os agentes. O faro dos cães é considerado até mil vezes mais sensível que o humano, o que permite identificar substâncias escondidas em compartimentos fechados, estruturas concretadas ou áreas de difícil acesso.

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