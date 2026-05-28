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RIO DE JANEIRO

Alerj aprova Medalha Tiradentes para cão Hulk, responsável por encontrar 48 toneladas de maconha

Condutor e formador do animal, o sargento Waldemar de Oliveira Souza, também receberá Moção de Congratulações e Aplausos na assembleia

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Alerj aprova Medalha Tiradentes para cão Hulk, responsável por encontrar 48 toneladas de maconha na MaréAlerj aprova Medalha Tiradentes para cão Hulk, responsável por encontrar 48 toneladas de maconha na Maré - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

A maior apreensão de drogas da história do país — cerca de 48 toneladas de maconha apreendidas no Complexo da Maré — teve como destaque o cão Hulk, do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Aos 4 anos, o farejador será homenageado com a Medalha Tiradentes, a mais alta honraria do Estado do Rio. O projeto de resolução que concede a medalha ao cão foi aprovado nesta quinta-feira pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

A homenagem foi proposta pelo deputado Rodrigo Amorim (PL) que afirma que é plenamente possível condecorar um animal com a condecoração, considerando que a medalha é destinada a personalidades.

— A atuação do cão Hulk evidencia não apenas o elevado nível de treinamento técnico dos animais empregados pelas forças de segurança, mas também atributos como disciplina, coragem e capacidade de atuação sob condições extremas — justificou o parlamentar.

O condutor e formador do Cão Hulk, o sargento Waldemar de Oliveira Souza, também receberá Moção de Congratulações e Aplausos na Alerj. A data da homenagem ainda não foi marcada.

Será a primeira vez que um cachorro o irá receber a Medalha Tiradentes.

 

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Quem é Hulk?
Hulk, um pastor-belga malinois de 4 anos, é um dos principais cães farejadores do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Rio — e foi o responsável por localizar o esconderijo de uma carga recorde de 48 toneladas de maconha na Maré. Doado ainda filhote à corporação, ele começou a ser treinado aos seis meses de idade e, desde então, construiu uma rotina marcada por disciplina, estímulos constantes e uma ligação direta com o sargento Wildemar de Oliveira, responsável por conduzi-lo nas operações.

Conhecido dentro do batalhão pelo comportamento agitado e pela resposta rápida aos comandos, Hulk acumula mais de 200 atuações na localização de drogas e armamentos. O desempenho é resultado de um treinamento contínuo, baseado na repetição e na associação entre o faro e recompensas — geralmente simples, como seu brinquedo favorito: uma bolinha de tênis.

— Ele está há quatro anos com a gente, é muito agitado. Já participou de várias apreensões, mas esta, sem dúvida, é a mais importante até agora — afirmou o sargento à época.

No Batalhão de Ações com Cães, onde cerca de 80 animais integram o efetivo, Hulk se destaca pela precisão ao indicar pontos suspeitos, mesmo quando não há sinais aparentes para os agentes. O faro dos cães é considerado até mil vezes mais sensível que o humano, o que permite identificar substâncias escondidas em compartimentos fechados, estruturas concretadas ou áreas de difícil acesso.

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