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RIO Alerj: Comissão cobra informações sobre contratos com o Banco Master Fundo de previdência dos servidores do Estado do Rio de Janeiro foi o que mais investiu em títulos do banco

Dois requerimentos de informação sobre o Banco Master foram abertos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) pela Comissão de Servidores Públicos. Os pedidos são voltados ao Rioprevidência, e à Secretaria de Transformação Digital do Estado do Rio de Janeiro.

Os requerimentos foram apresentados pelo deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão. No primeiro, a solicitação é para que o atual presidente do Rioprevidência, Nicholas Ribeiro da Costa Cardoso, seja notificado a enviar as íntegras de todos os contratos firmados entre a autarquia e a corretora Planner.



A medida busca esclarecer os termos e condições dos aportes depois que o fundo de previdência dos servidores do Estado do Rio de Janeiro foi o que mais investiu em títulos do Banco Master (R$ 970 milhões).



Já o segundo requerimento é direcionado ao secretário de Transformação Digital do Estado do Rio de Janeiro, Feu Braga. O deputado do PSOL requer informações sobre a quantidade de processos que, desde janeiro de 2025, foram retirados da pesquisa pública do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e colocados em sigilo absoluto.



A intenção é entender a extensão e os critérios utilizados para a retirada desses processos do sistema público. Além disso, Serafini exige a lista com os números dos processos sigilosos e os motivos que justificaram sua exclusão do SEI.



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