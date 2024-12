Alerta Blinken para ressurgimento do grupo Estado Islâmico na Síria

A- A+

O secretário do Estado dos EUA, Antony Blinken, alertou, nesta quarta-feira (4), para o ressurgimento do grupo radical Estado Islâmico na Síria, pedindo uma redução das transferências no país devastado pela violência.

“Neste momento, acho que o mais importante é vermos uma redução das tensões, garantirmos que os civis sejam protegidos em toda a Síria e, talvez o mais importante, que haja realmente um processo político em andamento”, disse Blinken após uma reunião da Otan em Bruxelas.

A Síria sofre com o pior surto de violência em anos, depois que os rebeldes lançaram uma experiência na tentativa de assumir o controle de áreas do território sírio sob o controle do governo do presidente Bashar al-Assad.

“Ainda temos interesses de segurança na Síria, particularmente o interesse em garantir que o ISIS não ressurja e não volte”, disse o chefe da diplomacia dos EUA.

As forças aliadas derrotaram o grupo Estado Islâmico no Iraque em 2017 e na Síria em 2019, mas os combatentes jihadistas ainda operam em áreas remotas do deserto sírio, embora não controlem mais o território.

O Exército dos EUA tem cerca de 900 soldados na Síria e 2.500 no Iraque como parte da coalizão internacional que foi estabelecida em 2014 para ajudar a combater os jihadistas.

